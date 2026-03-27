Nuovi incarichi per medici di base: incentivi per le sedi nei territori più carenti

Sul Buras la procedura per l’assegnazione delle sedi per i medici di base. Previsto un bonus per i territori attualmente senza assistenza
Raggiungere i territori periferici e coprire i posti vacanti di medicina generale: è l’obiettivo della nuova procedura appena pubblicata sul Buras che prevede l’assegnazione delle sedi per il 2026.
Il provvedimento, adottato dalla Direzione generale della Sanità, recepisce le ricognizioni effettuate dalle Aziende sanitarie locali e individua le sedi carenti in tutti gli ambiti territoriali dell’Isola, con particolare attenzione alle aree più fragili e disagiate.
Le domande dovranno essere presentate in modalità telematica attraverso la piattaforma regionale ISON entro 20 giorni dalla pubblicazione sul Buras. La gestione delle procedure di assegnazione sarà curata da Ares Sardegna.
Gli incarichi saranno assegnati secondo quanto previsto dall’Accordo collettivo nazionale del 15 gennaio 2026, utilizzando la graduatoria unica regionale vigente. È prevista una ripartizione che privilegia i medici in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, garantendo al contempo l’accesso anche ai professionisti con titoli equipollenti.
Nel provvedimento assume particolare rilevanza il sistema di incentivi per le sedi in zone temporaneamente disagiate per carenza di assistenza, dove alle indennità già previste si aggiungono ulteriori misure economiche, differenziate in base al livello di criticità (gravissimo, grave o moderato). L’obiettivo è rendere più attrattive le sedi periferiche e ridurre le disuguaglianze territoriali nell’accesso alle cure.
“Garantire il diritto alla salute significa arrivare ovunque, anche dove è più difficile. La carenza di medici di medicina generale nelle aree interne della Sardegna è una criticità reale, che stiamo affrontando con atti concreti. La pubblicazione degli incarichi vacanti rappresenta un passaggio fondamentale per garantire ai cittadini il diritto alla salute, soprattutto nelle comunità che oggi soffrono una carenza di medici di medicina generale”, dichiara la presidente della Regione e assessora ad interim della Sanità, Alessandra Todde. “Stiamo intervenendo con strumenti concreti per rendere più attrattivo il sistema, favorire l’ingresso di nuovi professionisti e assicurare una presenza capillare dei servizi”.