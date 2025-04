Nuovi commissari sanità, Forza Italia attacca: “La posizione del Pd certifica il dissenso rispetto alle scelte di Todde”

“La sanità non può diventare terreno di battaglie interne o di regolamenti di conti, come sta invece avvenendo. I sardi hanno bisogno di risposte, non di teatrini: l’incapacità di gestire la ‘res publica’ mostrata dal M5s e dal Pd – ma anche dai loro alleati – è un pessimo presagio per tutta la legislatura”. Così in una nota congiunta i consiglieri regionali di Forza Italia sul caso delle nomine dei commissari delle Asl che sta agitando la maggioranza.

“Il comunicato diffuso oggi dal Pd sardo sulla legge di riorganizzazione della sanità, rappresenta un segnale politico di rilevante importanza – spiegano gli azzurri – con la certificazione del dissenso con le scelte della presidente Alessandra Todde e, implicitamente, con il M5s”. La scelta del Pd, partito di maggioranza relativa, “di non partecipare alla riunione di giunta convocata dalla presidente, e di formalizzare il proprio dissenso sulle modalità e sui tempi di attuazione della riforma sanitaria, evidenzia una frattura interna alla maggioranza che non può essere sottovalutata”.

Per i forzisti “se già su un tema come la sanità emergono divergenze così profonde, è lecito interrogarsi sulla tenuta complessiva della coalizione e sulla capacità della stessa di affrontare in modo efficace le ulteriori sfide ed emergenze che attendono la Sardegna”. Se su una materia così fondamentale, “la maggioranza mostra evidenti segnali di mancata condivisione e di disgregazione, si aprono interrogativi legittimi sulla capacità di garantire stabilità, visione strategica e qualità del governo in tutti gli altri settori della vita regionale”. La Sardegna, si chiude la nota, “ha bisogno di un governo solido, competente e capace di assumere decisioni rapide e valide: le divisioni rischiano di farla precipitare in un pantano e in una paralisi amministrativa, con un grave danno per l’interesse pubblico”.