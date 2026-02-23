Nuove nomine Asl, Silvio Lai (Pd): “Noi coerenti, non partecipiamo a scelte su aziende coinvolte in contenziosi”

“Gli assessori del Partito Democratico hanno assunto una scelta coerente con quanto già avvenuto nei mesi di aprile e dicembre: non partecipare a deliberazioni che presentano profili di incertezza giuridica non adeguatamente ponderati”. Il segretario regionale del Pd, Silvio Lai, interviene sulle polemiche a margine delle ultime nomine delle Asl n. 8 di Cagliari e n. 2 della Gallura firmate ieri con una giunta convocata in via straordinaria domenica dalla presidente Alessandra Todde e disertata proprio dagli assessori del Pd e dei Progressisti Giuseppe Meloni, Emanuele Cani, Rosanna Laconi e Francesco Agus. Le nomine sono state oggetto di attacco anche dalle opposizioni, che hanno parlato di strappo all’interno del Campo Largo.

“Le due aziende sanitarie interessate sono infatti coinvolte in contenziosi ancora pendenti con direttori generali impropriamente licenziati ad aprile, che non hanno rinunciato alle azioni giudiziarie nei confronti della Regione – prosegue Silvio Lai- – In un quadro segnato da una recente significativa sentenza della Corte costituzionale e da un pronunciamento del Tar Sardegna, riteniamo doveroso evitare ulteriori atti che possano esporre l’amministrazione regionale, come gli esponenti in Giunta, a rischi legali ed economici”.

Secondo Lai non si tratta di uno strappo politico ma di una posizione di responsabilità: “Ad aprile abbiamo posto una questione giuridica, a dicembre abbiamo sostenuto nomine della presidente nelle aziende dove vi era piena sostenibilità legale, con ampia fiducia sulle rassicurazioni date dagli uffici. Oggi manteniamo la stessa linea perché tali rassicurazioni non ci sono. La coerenza non può essere a giorni alterni”.

Quanto alle ricostruzioni su presunte divisioni interne i dem fanno sapere che “non meritano commento se non che ‘una bugia se ripetuta due o più volte non diventa una verità'”.

“Il Pd – prosegue Lai – discute al proprio interno, confronta posizioni diverse e poi assume una decisione unitaria. Questa è la nostra forza. A differenza di altri, abbiamo voci plurime che poi non si contraddicono. Abbiamo una sola linea politica, condivisa, che comunichiamo alla presidente”.

Il segretario del Partito Democratico sottolinea ancora che la sanità sarda “non è terreno di prova per equilibri interni della coalizione come alcuni la stanno interpretando, ma il settore più delicato per la vita delle persone e per i conti della Regione, e non può reggere a lungo così. Il Pd continuerà a garantire rigore, trasparenza, competenza e un continuo ascolto. È questo il contributo che offriamo alla coalizione e, soprattutto ai cittadini”.