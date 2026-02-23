Nuove nomine Asl, il Pd diserta la riunione di Giunta: “Non condividiamo il metodo usato da Todde”. Ma M5s: “Problema tutto interno ai Dem”

La presidente ieri ha convocato una seduta d’urgenza per nominare i direttori generali di Cagliari e Gallura, ma gli assessori dem e dei Progressisti non hanno partecipato. Scontro sul metodo, mentre il M5s respinge le accuse e parla di tensioni interne al Pd.

Le nomine dei due nuovi direttori generali della Asl di Cagliari e di quella gallurese sono state formalizzate al termine di una seduta di Giunta convocata in via di urgenza domenica dalla presidente Alessandra Todde: l’allarme per la guida vacante delle due aziende, rette dai supplenti, si era levato sia dalla minoranza di centrodestra sia dai sindacati che hanno chiesto urgentemente una governance piena degli enti. Ma gli assessori del Pd e dei Progressisti erano assenti: Giuseppe Meloni, Emanuele Cani, Rosanna Laconi e Francesco Agus hanno disertato la riunione. Una presa di distanza, così come era accaduto lo scorso anno quando vennero nominati i commissari di tutte le Asl sarde (scelta poi bocciata dalla Corte Costituzionale). “Ritenendo sbagliato il metodo, e per non incorrere in una nuova bocciatura, il Pd ha ritenuto di non partecipare alla riunione dell’esecutivo”, ha fatto sapere un anonimo democratico, aggiungendo: “Convocheremo una direzione nei prossimi giorni per fare il punto sulla situazione”.

La questione del metodo non trova però d’accordo il M5s che, attraverso fonti interne, ha voluto precisare: “Quanto accaduto riguarda le questioni interne del Pd al quale la presidente aveva chiesto una linea unitaria già da tempo”. I problemi sarebbero nati sullo spostamento di Paolo Cannas dal Sulcis a Cagliari, voluto da una parte del partito e osteggiato da un’altra, con in testa il sindaco di Iglesias Mauro Usai, che alla fine l’ha spuntata. Quindi, nell’effetto domino, è stato indicato Atzori nel capoluogo, con il benestare di Avs e del M5s. Irione, invece, sarebbe il frutto di un accordo tra Alessandra Todde e Giuseppe Meloni (che rappresenta la corrente maggioritaria del Pd).

Le frizioni nel campo largo, tuttavia, non dovrebbero sortire grandi effetti pratici sulla tenuta complessiva dell’alleanza. A giorni si tornerà a parlare di Sanità, e di nomine, sul fronte sassarese. Flavio Sensi, uno dei manager prima segato dalla Giunta Todde e poi reintegrato dal Tar, andrà a dirigere la Multiss (è vincitore di concorso) e libererà il posto di direttore generale alla Asl 1. Sono attese nuove tensioni. Tutto questo mentre l’opposizione in consiglio regionale accusa la maggioranza di pensare alle poltrone e non ad amministrare la Sardegna.