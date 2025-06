Nuova legge elettorale, 3 milioni per consulenze esterne: FdI e Lega attaccano la giunta Todde

“Altro che sobrietà e trasparenza, la giunta Todde continua a trattare la Regione come un ufficio di collocamento politico e oggi si spinge ancora oltre, arrogandosi il diritto di riscrivere le regole fondamentali della nostra democrazia senza nemmeno coinvolgere il Consiglio regionale”.

Così Alessandro Sorgia, consigliere regionale della Lega, all’attacco della delibera con cui l’esecutivo ha stanziato circa tre milioni di euro per nuovi incarichi esterni di consulenza, tra cui anche quelli per la redazione di una nuova proposta di legge statutaria e della legge elettorale regionale. “L’ennesima ‘infornata’ di incarichi esterni- prosegue Sorgia, che sulla questione ha depositato un’interrogazione- che si aggiunge a un lungo elenco di consulenze, nomine fiduciarie e staff costruiti in questi primi mesi di legislatura. Un vero e proprio ‘poltronificio’ istituzionalizzato, finanziato con soldi pubblici e gestito in modo opaco”.

La critica pricipale riguarda il metodo: “È inaccettabile che la giunta affidi ad esperti esterni il compito di scrivere norme fondamentali per l’assetto istituzionale e democratico della Regione senza un passaggio preliminare in Consiglio, senza coinvolgere i gruppi consiliari, senza ascoltare i cittadini. Si agisce in silenzio, come se la democrazia potesse essere affidata a pochi professionisti retribuiti, anziché a un confronto pubblico, trasparente e istituzionalmente corretto”. Il Consiglio regionale, sottolinea Sorgia, “non solo è stato escluso, ma anche delegittimato nelle sue funzioni. Ci troviamo di fronte a un precedente pericoloso. Se oggi si affida a una consulenza la scrittura della legge elettorale, domani cosa sarà? La riforma sanitaria? Le politiche educative? La giunta Todde mostra un disprezzo crescente per la funzione legislativa, che invece è cuore della rappresentanza democratica”.

Da Sorgia infine un appello al presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini: “Esca dal silenzio e difenda il ruolo dell’Assemblea che rappresenta. Serve un intervento fermo per ripristinare equilibrio istituzionale, dignità politica e rispetto delle regole democratiche. Se accettiamo in silenzio che lo Statuto venga riscritto in una stanza chiusa della presidenza, allora stiamo accettando la fine della democrazia parlamentare in Sardegna”. All’attacco anche Fausto Piga, vicecapogruppo di Fdi: “Se Todde pensa che il Consiglio regionale sia un passacarte, ovviamente si sbaglia di grosso. Una legge elettorale implica sicuramente il decidere le regole del gioco, che però devono essere scritte insieme”. La maggioranza, prosegue, “ha i numeri per approvare ciò che vuole, ma sarebbe quantomeno un fatto di buonsenso e galateo istituzionale avviare prima di tutto una discussione in commissione con tutti i portatori di interessi, soprattutto con quelle rappresentanze che sono fuori dal Consiglio regionale che spesso hanno evidenziato la necessità di riscrivere la legge elettorale”. Per Piga “affidare questo ruolo a dei tecnici esterni equivale a cedere il ruolo del legislatore a terzi, una sconfitta del Consiglio regionale”.

Tra l’altro, la stoccata del meloniano, “mi pare che la giunta abbia già degli esperti nei suoi staff. Mi domando allora a cosa sia servito il ‘poltronificio Todde’, se occorre rivolgersi a consulenze esterne”. Infine, chiude Piga, “sarebbe interessante capire cosa ne pensano le forze politiche della maggioranza di questa azione della giunta, visto e considerato che ancora prima di essere coinvolti, Todde preferisce sentire esperti in materia”. (dire)