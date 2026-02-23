Le notizie di oggi per la Sardegna di domani
Nomine Asl, opposizioni all’attacco della Giunta: “La maggioranza di Todde è spaccata, i sardi pagano il prezzo”

23 Febbraio 2026
2 minute read
Pittalis di Forza Italia attacca il M5s e denuncia una “rissa politica” sulle nomine. Urpi: “Ai sardi interessa una sanità che funzioni, non la cronaca delle poltrone”.

Le nomine dei direttori generali delle Asl di Cagliari e Olbia – con il Pd che ha disertato la seduta di Giunta – riaccendono lo scontro politico e le opposizioni parlano apertamente di frattura nel Campo Largo. Il segretario regionale di Forza Italia e deputato, Pietro Pittalis, attacca duramente. “Ancora una volta il ‘poltronificio’ targato Movimento 5 Stelle colpisce nel modo peggiore: forzature, assenze pesanti in Giunta, alleati messi all’angolo e una rissa politica che paralizza l’azione di governo. La nomina dei manager delle Asl, avvenuta senza gli assessori del Pd, certifica una frattura politica profonda”.

Nuove nomine Asl, il Pd diserta la riunione di Giunta: “Non condividiamo il metodo usato da Todde”. Ma M5s: “Problema tutto interno ai Dem”

Secondo Pittalis, la maggioranza sarebbe ormai attraversata da una crisi di fiducia interna. “Altro che coalizione coesa: qui siamo davanti a una maggioranza che non si fida più di se stessa, che litiga sulle poltrone e che scarica sui sardi il prezzo delle proprie divisioni”. Il Pd, aggiunge, sarebbe stato “umiliato e scavalcato” nelle scelte strategiche, con una Giunta “azzoppata” che perde tempo in “faide interne” mentre restano irrisolti i problemi della sanità, dalle liste d’attesa alla carenza di personale.

Sulla stessa linea il consigliere regionale Alberto Urpi (Sardegna al centro 20venti): “La spaccatura nella maggioranza non è più soltanto una dinamica interna: è diventata un danno per i sardi. Dopo due anni e mezzo di legislatura, ciò che emerge non sono riforme o risultati, ma tensioni continue e scontri sulle nomine. E mentre si litiga, la Sardegna resta ferma”.

Urpi sottolinea come il dibattito politico sia ormai concentrato quasi esclusivamente sui vertici aziendali. “In Sardegna parlare di sanità significa ormai parlare di nomine, ricorsi e contrapposizioni politiche. Ma fuori dai palazzi la realtà è ben diversa: pazienti che attendono mesi per una visita, pronto soccorso sotto pressione, territori che chiedono servizi e certezze”.

Per l’esponente dell’opposizione e sindaco di Sanluri, quando “i protagonisti della legislatura diventano i direttori generali e non le riforme, significa che la politica ha perso centralità”. E rilancia: “Ai sardi non interessa il nome del direttore generale di turno. Interessa avere una sanità che funzioni, tempi certi per le prestazioni, servizi efficienti in ogni territorio”.

