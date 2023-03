Nasce l’associazione politica Sinistra futura: “Una alternativa allo sfascio di Solinas”

L’obiettivo è mettere insieme alcune sigle della sinistra sarda e costruire “un’alternativa di governo allo sfascio del centrodestra”. L’associazione Sinistra futura nasce da un’intesa politica tra Articolo 1 e Sinistra italiana ed è nata ufficialmente ieri nella sede della Fondazione Berlinguer di Oristano, durante l’assemblea costituente. I promotori la presentano come uno spazio politico aperto e inclusivo, con lo scopo di ridare cittadinanza a donne e uomini di sinistra che non si riconoscono nel quadro politico attuale.

“Sinistra futura – ha detto Paola Casula, vicesegretaria regionale di Articolo 1 – si apre a individualità e realtà organizzate dalla società sarda che vogliono costruire un progetto nuovo per la Sardegna. Uno strumento per le battaglie di civiltà e di dignità, per il lavoro, per un mondo pulito e a misura di persone, per un ambiente sano e rispettato, per una vera armonia tra uomo e natura, per una sanità ed una giustizia eque, per una vera parità tra persone, per uno Stato Sociale a misura dei più fragili, per la tutela e la condivisione dei beni comuni. Uno strumento di lotta alla cultura capitalistica e del profitto. Per restituire agli esseri umani il diritto a una vita dignitosa”.

Apertura ad associazioni ed esponenti della società civile per chiamare a raccolta le energie della società sarda. Salvatore Multinu, di Sinistra italiana, ha sintetizzato così il senso dell’operazione: “Sinistra futura si pone l’obiettivo di iniziare un processo di aggregazione di questa sinistra frastagliata. Non vuole infatti essere – e non lo è – l’ennesimo partito della sinistra che aggiunge un altro tassello alla sua frantumazione”. Per ora non ci sono nomi indicati per la presidenza perché – si legge in una nota – il processo costituente è ancora aperto e i promotori aspettano l’adesione di altre forze.

“Anche per questo è stato accettato il suggerimento di modificare il simbolo scrivendo “per la federazione della sinistra Sarda” – ha spiegato Luca Pizzuto, segretario regionale di Articolo 1 -. Noi siamo a disposizione per un percorso aperto e inclusivo. Chiameremo a raccolta tutte le migliori energie della società sarda per costruire un programma con idee nuove di rottura rispetto al passato e ci diamo appuntamento con i prossimi incontri tematici che faremo nei diversi territori della Sardegna”.