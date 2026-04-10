Moby Prince, 35 anni dalla tragedia. Pittalis: “Ci sono zone d’ombra, ma escludo responsabilità equipaggio”

A Livorno la commemorazione della tragedia: emergono nuove valutazioni su soccorsi e responsabilità, mentre i familiari si uniscono in un’unica associazione per arrivare alla verità. Presente anche la Regione Sardegna.

A trentacinque anni dalla tragedia del Moby Prince, il ricordo delle 140 vittime si intreccia ancora con la ricerca della verità. A Livorno, nella Fortezza Nuova, la commemorazione è stata anche l’occasione per fare il punto sul lavoro della Commissione parlamentare d’inchiesta e sul percorso portato avanti dai familiari. Nel corso della cerimonia, il presidente della Commissione, Pietro Pittalis, ha rivendicato con forza i risultati raggiunti finora, escludendo responsabilità dirette dell’equipaggio: “Una cosa mi sento oggi ancor di più con forza testimoniare: noi possiamo con granitica certezza escludere che vi possa essere stata qualsivoglia, neanche la più lieve, negligenza da parte dell’equipaggio e del comandate Chessa nelle operazioni di navigazione dall’uscita del porto. E devo dirvi che siamo assolutamente certi che quella sera nella rada del porto di Livorno non vi era alcuna nebbia o alterazione atmosferica che potesse creare dei problemi alla navigazione”.

Parole che segnano un passaggio importante nel lavoro della Commissione, impegnata da due anni nella ricostruzione dei fatti. “Posso assicurarvi – ha proseguito Pittalis – che abbiamo lavorato in silenzio con sobrietà senza clamore mediatico come si conviene a una vicenda di questa portata, ma al contempo con un instancabile e un continuo lavoro che vede tutti i membri della Commissione di tutte le forze politiche nel lavoro di ricostruzione certosina, non lasciata al caso, con una dedizione anche da parte di alcuni membri e dei consulenti che dedicano giorno e notte per analizzare anche ogni frammento di ogni documento che aiuti a ristabilire la verità su quanto accaduto la notte del 10 aprile del 1991”.

Un lavoro che, ha spiegato, sta facendo emergere criticità e zone d’ombra, soprattutto sul fronte dei soccorsi e delle responsabilità: “Abbiamo davvero all’esame molte contraddizioni, molti non ricordo. Ci pare quantomeno inverosimile che questi ‘non ricordo, non so niente’ o alcune contraddizioni che avremo modo di evidenziare, vengano da chi aveva responsabilità di comando, di controllo e di decisione. Così come sul versante dei soccorsi la Commissione ha voluto fare approfondimenti e posso senz’altro dire che senza anticipare qui le conclusioni, sono più le carenze che gli aspetti di buona organizzazione”. La Commissione punta a chiudere il lavoro entro la fine dell’anno o nei primi mesi del prossimo, con una relazione definitiva basata, ha ribadito Pittalis, su “dati oggettivi” e non su “ricostruzioni suggestive”.

Accanto al lavoro istituzionale, resta centrale l’impegno dei familiari delle vittime. Durante la commemorazione, Nicola Rosetti, presidente dell’Associazione 140, ha annunciato la nascita di un nuovo soggetto unitario insieme all’associazione guidata da Luchino Chessa: “Noi dobbiamo continuare a lottare tutti insieme sapendo che siamo a un miglio dalla fine di questa storia. Abbiamo pensato di mettere in campo questo nuovo soggetto che presenteremo in sala consiliare nel comune di Livorno per dare forza e spinta a quel miglio che manca”.

Un percorso maturato anche dopo le recenti perdite all’interno delle associazioni: “perché siamo rimasti da soli, non abbiamo più le due colonne portanti Loris e Angelo” ha spiegato Rosetti, ricordando Loris Rispoli e Angelo Chessa. “e abbiamo ragionato di fare questo nuovo soggetto aperto a tutti, anche alla città di Livorno, dove possibilmente entrino tutti i familiari e a chi vuole far parte di questa nuova associazione. Per dare più forza più spinta e per lasciare questo nuovo soggetto alle nuove generazioni e per tenere viva la memoria. Ancora non abbiamo il nome è l’ultima cosa a cui pensare prima dobbiamo strutturarla bene fare le fondamenta perché se non fai bene le fondamenta crolla il giorno dopo”.

Alla cerimonia ha partecipato anche la Regione Sardegna, rappresentata dall’assessora ai Trasporti Barbara Manca, in rappresentanza della presidente Alessandra Todde e della Giunta. “È un dovere delle istituzioni e della società civile ricordare quello che è stato il più grande disastro marittimo della marina mercantile italiana dal dopoguerra a oggi – ha detto Manca -. Onorare la memoria delle 140 vittime, tra cui anche decine di cittadini sardi, significa rispettare la storia e stringersi intorno alle famiglie che da tantissimi anni si battono per accertare la verità di quanto avvenne quella notte”.