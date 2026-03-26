Materiale bellico al porto di Cagliari, mozione in Consiglio: “Verifiche urgenti, possono essere armamenti per Israele”

La mozione depositata da Avs. Sul tema anche Massimo Zedda: “La città di Cagliari è città di pace”.

Una mozione in Consiglio con richiesta di verifiche urgenti sulla “presenza nel porto di Cagliari di container potenzialmente destinati alla produzione di armamenti diretti in Israele“. L’hanno depositata questa mattina i consiglieri Maria Laura Orrù, Luca Pizzuto, Valdo di Nolfo, Giuseppe Dessena e Diego Loi (che fanno parte del gruppo Avs che comprende Sinistra Italiana ed Europa Verde). Nel documento si legge che la nave “risulta ferma nel porto con sette container contenenti acciaio balistico o materiale “dual use”, potenzialmente destinato alla produzione di componenti d’arma utilizzati dall’esercito israeliano” .

Nel testo si sottolinea anche che “la presenza di materiali potenzialmente destinati alla produzione di armamenti in un porto sardo rappresenta un tema di rilevanza pubblica, con implicazioni giuridiche, etiche, di sicurezza e di tutela dei lavoratori” . Da qui la richiesta alla Regione di attivarsi presso le autorità competenti — Autorità di sistema portuale, Capitaneria di porto, Guardia di finanza e Agenzia delle dogane — per accertare la natura del carico, la sua classificazione e la destinazione finale, oltre a sollecitare il rispetto della legge 185 del 1990 e maggiore trasparenza sui traffici sensibili.

Anche il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha diffuso una nota: “Nella serata di ieri, non appena si sono avute notizie della presenza in porto della nave Msc Vega, che potrebbe trasportare sospetto materiale bellico verso Israele e la Striscia di Gaza, in violazione della legge n.185 del 1990, ho contattato le istituzioni competenti – ha dichiarato il primo cittadino -. I diversi rappresentanti istituzionali erano già a conoscenza dell’arrivo della nave e avevano già predisposto i controlli. Da questa mattina sono in corso le procedure di ispezione del carico, di verifica del contenuto dei container e dei materiali trasportati, come già avvenuto nel porto di Gioia Tauro. La città di Cagliari è città di pace ed è nostro compito vigilare e richiedere i controlli alle autorità competenti, in seguito anche alle segnalazioni di tante cittadine e tanti cittadini”.

La mozione in Consiglio segue una nota di Europa Verde firmata dai co-portavoce Antonio Piu e Francesca Citroni e dalla capogruppo Orrù. “C’è grande preoccupazione a Cagliari per quanto sta accadendo nel porto con la notizia di un carico di armi prodotte dallo stabilimento Rwm di Domusnovas, di proprietà dell’azienda tedesca Rheinmetall, imbarcate su una nave diretta verso il Medio Oriente. Oggi apprendiamo che è ancorata a Cagliari la Msc Vega che, secondo indiscrezioni, trasporterebbe acciaio balistico per uso militare diretto in Israele”.



“Non è più il tempo dei distinguo: non ci interessa sapere se queste commesse transitano qui in virtù di vecchi accordi commerciali precedenti al conflitto in Medio Oriente. Quello che sta accadendo è che da Cagliari, città che ha già dichiarato ufficialmente la propria netta contrarietà agli attacchi militari americani e israeliani in Libano e Iran e, più in generale, a ogni conflitto – proseguono – si stanno muovendo armamenti e materiali destinati alla guerra, in spregio a quanto prevede la legge italiana 185/1990, che vieta “l’esportazione e il transito di materiali di armamento verso i Paesi in stato di conflitto”.

