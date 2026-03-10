Massimo Zedda al ministro Zangrillo: “Premialità per i Comuni virtuosi con indebitamento zero come Cagliari”

Il primo cittadino chiede al ministro per la Pubblica amministrazione, oggi a Cagliari, incentivi per i Comuni virtuosi e un miglioramento delle condizioni contrattuali nel pubblico impiego locale.

Premialità per i Comuni virtuosi con indebitamento pari a zero, come nel caso di Cagliari, e un’accelerazione sull’attuazione del comparto unico per il pubblico impiego in Sardegna. Sono alcuni dei temi sollevati dal sindaco del capoluogo Massimo Zedda durante l’iniziativa “Facciamo semplice l’Italia. La parola ai territori”, organizzata alla Camera di commercio di Cagliari alla presenza del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

Il primo cittadino ha sottolineato la necessità di riconoscere una forma di incentivo per i Comuni che mantengono i conti in ordine. Tra le ipotesi indicate anche la possibilità di prevedere premialità sulla capacità di assunzione del personale per gli enti locali con bilanci virtuosi.

Nel suo intervento Zedda ha poi richiamato l’attenzione sull’attuazione del comparto unico del pubblico impiego in Sardegna. “Sul comparto unico – ha spiegato – essendo risorse stanziate dalla Regione, che non pesano quindi sullo Stato, si potrebbe accelerare. Il Friuli per esempio ne ha già beneficiato con una norma di attuazione. Per la Sardegna il passaggio più veloce potrebbe avvenire in conferenza unificata o in conferenza Stato-Regioni”.

Il sindaco ha inoltre evidenziato come l’efficacia della pubblica amministrazione passi anche attraverso semplificazione amministrativa e rafforzamento degli organici, con adeguate condizioni economiche per i lavoratori. “L’efficacia della pubblica amministrazione si raggiunge con la semplificazione, ma è indispensabile dotare il sistema degli enti locali di personale e garantire un’adeguata retribuzione. Il contratto degli enti locali – ha osservato – è il peggior contratto del pubblico impiego insieme a quello della scuola”. “Un Paese che non riconosce il valore di chi eroga i fondamentali servizi pubblici e di chi deve educare le nuove generazioni – ha concluso – è un Paese destinato al declino”.