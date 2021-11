Maltempo, Casellati a Sassari: “Isola saprà rialzarsi in fretta”

“Il mio pensiero commosso è per il Cagliaritano, travolto dall’acqua. Esprimo vicinanza ai parenti della vittima di Sant’Anna Arresi”. Lo ha detto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, aprendo questa mattina la cerimonia di inaugurazione del 460esimo anno accademico dell’Università di Sassari.

“Ancora una volta il popolo sardo saprà rialzarsi in fretta”, è stato il suo auspicio dinanzi al presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, al rettore dell’Ateneo Gavino Mariotti, ai parlamentari e consiglieri regionali del territorio, e agli presenti alla cerimonia tra cui autorità civili, militari e religiose del Nord Sardegna.

Cordoglio per la vittima del maltempo, solidarietà alle popolazioni e gratitudine per tutti coloro che lavorano incessantemente per mettere al sicuro i territori è invece il messaggio del presidente del Consiglio regionale Michele Pais all’indomani del nubifragio che ha investito la Sardegna. “Ancora una volta, vaste zone della nostra isola sono state messe in ginocchio. Il Consiglio regionale è vicino alle popolazioni coinvolte da questi violenti temporali che hanno causato ingenti danni”. Pais ha ringraziato i vigili del fuoco, la Protezione civile, le forze dell’ordine, il Corpo forestale, i volontari e tutti coloro che “con la loro abnegazione” stanno aiutando a mettere in sicurezza i territori.