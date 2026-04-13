Leggi impugnate dal governo, Comandini: “Succede ovunque, non siamo più scarsi degli altri”

Il presidente del Consiglio regionale: le contestazioni vengono mosse a tutte le Regioni, dalla Sicilia alla Lombardia, bisogna trovare un accordo per definire una linea comune.

Vito Fiori

“Non siamo più improvvisati o più scarsi di altri, le impugnative delle leggi regionali riguardano un po’ tutti, dalla Lombardia alla Sicilia. Per questo credo che la Sardegna non faccia eccezione”. Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale, è sereno nello spiegare quanto sta accadendo nei rapporti tra Regione ed esecutivo nazionale, dopo le 13 leggi contestate a Roma e finite alla Corte Costituzionale. Dalle aree idonee ai commissariamenti delle Asl, dall’urbanistica ai trasporti e alla finanza, giusto per citare le più importanti, che il Governo di Giorgia Meloni ha bloccato.

Ma lei è proprio sicuro che non ci sia altro dietro, cioè, un atteggiamento avverso, se non addirittura ostile, nei confronti della giunta sarda di centrosinistra da parte di un governo di destra?

“No, non voglio nemmeno pensare che i pareri sulle leggi regionali cambino a dipendere dagli schieramenti politici. Spero, me lo auguro, che che vengano valutati solo gli aspetti di costituzionalità e non l’ideologia prima di prendere decisioni comunque importanti. Non può essere un colore a definire cosa sia giusto o meno”.

Come uscirne?

“Dovremmo fermarci, vale per tutte le Regioni, per trovare una linea comune e scrivere un percorso condiviso per stabilire con chiarezza i rapporti con Palazzo Chigi. Altrimenti, tra impugnazioni e bocciature si rischia davvero di finire in un gioco estremamente pericoloso e di dividere le Regioni tra “buone e cattive”.

Sulle aree idonee, legge considerata esageratamente restrittiva, si poteva fare meglio?

“Intanto sull’argomento lo stesso Governo nazionale ha dimostrato di avere le idee poco chiare. Dopo che l’esecutivo Draghi aveva già legiferato in materia, l’attuale esecutivo ha approvato altri due Dpcm costringendo la Consulta a intervenire. Diciamo che è mancata una certa disciplina per una materia tanto complessa. Aggiungo anche che sul tema si è perso troppo tempo negli anni scorsi”.

Che succede ora?

“Noi stiamo approvando il piano energetico regionale, il primo intervento di pianificazione per la nostra isola. Saranno messi a disposizioni importanti incentivi per consentire a imprese e famiglie un risparmio reale sulle bollette. Le risorse messe in campo sono rilevanti e ci permetteranno di avviare in maniera seria la transizione energetica”.

E sull’urbanistica?

“L’assessore Antonio Spanedda sta lavorando a un nuovo strumento in grado di colmare le evidenti lacune generate da norme e contro norme approvate in passato che hanno dimostrato la loro completa inadeguatezza”.

Un’ultima cosa: ci sarà la corsa di molti consiglieri per le candidature alle politiche del 2027?

“Non lo so, credo sia ancora prematuro. E poi c’è da attendere la nuova legge elettorale e vedere che cosa prevede. Sono certo, invece, che l’ipotesi sul tavolo del centrodestra al governo non migliorerà l’affluenza al voto. Anzi, avremo ancora più cittadini che si terranno lontani dalle urne. È un fenomeno iniziato con l’avvento del maggioritario e con l’obbligo di far stare insieme i partiti, anche se con idee del tutto opposte. La politica è un compromesso continuo tra alleati di governo e con le opposizioni, oggi non è più così e ne paghiamo le conseguenze”.