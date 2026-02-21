Legalità, Todde aderisce alla campagna di Libera: “Dai beni confiscati alle mafie nuove opportunità per i territori”

“Trasformare ciò che nasce dal crimine in sviluppo e coesione”, dice la presidente. Che rilancia l’appello alla partecipazione per la manifestazione di Cagliari sui 41-bis in Sardegna.

La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha aderito alla campagna “Diamo linfa al bene”, promossa dall’associazione Libera fondata da don Luigi Ciotti. L’iniziativa punta a destinare una quota del Fondo Unico di Giustizia al riuso sociale dei beni e delle risorse sottratte alle mafie, con l’obiettivo di trasformare patrimoni frutto di attività criminali in opportunità concrete per i territori.

“Restituire valore pubblico a ciò che nasce da attività criminali significa trasformare un segno negativo in un’opportunità concreta per i territori e per le comunità”, ha dichiarato la presidente Todde. “È una scelta che rafforza la cultura della legalità e sostiene percorsi di giustizia sociale capaci di generare sviluppo e coesione”.

L’adesione alla campagna si inserisce in un contesto più ampio di attenzione ai temi della legalità e della presenza dello Stato nell’Isola. In questo quadro, Todde ha richiamato anche la mobilitazione prevista per il 28 febbraio a Cagliari contro la decisione di destinare alla Sardegna tre dei sette istituti penitenziari italiani interamente dedicati al regime di 41-bis, per un totale di circa 240 detenuti, pari a un terzo dei carcerati in regime speciale.

“La concentrazione di un numero così elevato di detenuti sottoposti al 41-bis nell’Isola comporta un aumento significativo dei rischi legati a pressioni e tentativi di radicamento mafioso in un territorio che non ha mai conosciuto una presenza strutturata delle mafie”, ha sottolineato la presidente. “Per questo considero importante una mobilitazione consapevole, democratica e pacifica che coinvolga istituzioni e cittadini”.