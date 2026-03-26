Le richiesta di Ryanair: la Regione paghi la tassa aeroportuale e noi portiamo più turisti

Ennesimo tentativo di condizionamento politico arrivato dal vettore irlandese che non sa cosa inventarsi per incrementare i propri utili. Pd dubbioso, Avs e M5s sono contrari all’ipotesi

Ryanair chiede che venga tolta la tassa d’imbarco e che sia la Regione ad accollarsi la spesa in cambio di un aumento dei flussi turistici. Quasi un ricatto, quantomeno un forte condizionamento nelle scelte politiche. Ma, anziché rispedire al mittente la richiesta, c’è chi, all’interno della maggioranza, sta perorando la causa del vettore irlandese al solo scopo di incrementare il numero dei visitatori in terra sarda per poi, magari, farsi bello annunciando nuovi record di presenze e via a seguire con i classici bla bla. Il punto, però, è sempre il solito: può la Regione inchinarsi (Milena Gabanelli avrebbe detto “mettersi a 90 gradi”) per l’ennesima volta a un imprenditore privato interessato esclusivamente al suo business e non agli isolani?

Politica in confusione

Dei 6,5 euro che i passeggeri pagano di sovrapprezzo, 5 vanno all’Inps, il resto viene suddiviso più o meno equamente tra vigili del fuoco e comuni che ruotano intorno all’aeroporto. Anche per questa ragione nella maggioranza di centrosinistra al momento è difficile trovare la quadra. Il Pd, tanto per cambiare, galleggia nel dubbio. Essendo la pattuglia più nutrita in consiglio regionale dell’argomento si parla da tempo e non si conclude nulla. Non tutti sono disposti a cedere a Ryanair, e la piccola fronda che invece vorrebbe deve fare i conti con titubanti e restii, cioè la gran parte. Avs non ha esitato un solo istante e mantiene la posizione e il suo secco no alla compagnia aerea. Compagnia che avrebbe trovato terreno fertile in Orizzonte Comune, che conta tre consiglieri e, soprattutto, l’assessore al Turismo Franco Cuccureddu, il quale può contare sull’appoggio della collega ai Trasporti, l’indipendente Barbara Manca.

L’idea della sperimentazione

Non bastano, questo è evidente, anche perché il M5s, sin da subito, si è mostrato contrario all’ipotesi che la Regione mettesse i suoi soldi per agevolare Ryanair, facendo presente, come hanno fatto gli altri, proprio la destinazione finale della tassa aeroportuale. Nei giorni scorsi, pare che Cuccureddu e Manca abbiano presentato un piano di sperimentazione per la sola estate, ovvero, proviamo per vedere l’effetto che fa. L’argomento non è stato ancora trattato, forse arriverà in commissione dopo Pasqua. Sta di fatto che ancora non ci sia unanimità per comunicare agli irlandesi di andare da qualche altra parte a spremere chi abbocca.