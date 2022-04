Lavori infiniti, a Ussassai non passa il Trenino Verde. Sindaco contro assessore Todde: “Scippati da 8 anni”

Ussassai, paese di 480 abitanti nella Barbagia di Seulo, per l’ottavo anno consecutivo perde l’opportunità di un attratore turistico importante per la sopravvivenza del borgo: il passaggio del Trenino Verde, sulla cui tratta insisitono lavori mai portati a termine.

Una situazione “insostenibile” per il sindaco Francesco Usai, che ha così deciso di scrivere una dura lettera alla Provincia di Nuoro, alla Regione Sardegna e all’ assessore al Turismo Giorgio Todde. “Apprendo dell’enfasi gioiosa di tutti, operatori turistici, politici e tanti altri, dell’avvio della stagione turistica 2022 del Trenino Verde, mentre Ussassai anche quest’anno ne rimane fuori – scrive il primo cittadino – Esprimo il mio forte rammarico per non poterne beneficiare, nonostante gli sforzi fatti in otto anni dall’attuale Giunta e dagli imprenditori locali per valorizzare il territorio, ad iniziare dalla consegna dei lavori, a lungo procrastinati e mai finiti nella tratta”.

Oltre al danno la beffa. “Se fino allo scorso agosto – spiega il sindaco – i turisti potevano fotografare il paesaggio che faceva da cornice alla maestosità del ponte ferroviario, oggi i ponteggi realizzati per consentire le lavorazioni ingabbiano e nascondono la travatura metallica e il transito è oltremodo pericoloso, tanto da impedirne l’accesso. Ricordo che qui manca il medico, il sistema viario è fatiscente, i mezzi di comunicazione sono obsoleti: viene il sospetto – denuncia Usai – che ci sia un disegno affinché la tratta del Trenino Verde non passi nel nostro territorio comunale. Mi chiedo: chi si vuole avvantaggiare? Mi sento scippato e preso in giro da cittadino e sto peggio – charisce – da sindaco”.