La Sardegna resta senza eurodeputati: sono tutti siciliani gli eletti alle urne di ieri. Un epilogo ancora ufficioso, ma per nulla sorprendente, vista la differenza demografica tra le due Isole a cui si aggiunge il fatto che per i candidati ‘forestieri’ è sempre difficile pescare voti fuori dalla propria regione. Così a differenza di quanto accaduto nel 2014, quando Renato Soru conquistò un biglietto per Strasburgo anche in virtù dell’importante consenso raccolto in Sicilia. Cinque anni fa vennero eletti pure Giulia Moi con M5s e Salvatore Cicu in quota Forza Italia, che si avvantaggiarono dall’ampio bacino di preferenze portato a casa dai rispettivi partiti in entrambe le Isole.

Nella lista della Lega i candidati sardi erano Massimiliano Piu e Sonia Pilli: sono arrivati rispettivamente quinto e sesta, con 25.788 voti e 24.568. Nel collegio delle Isole il Carroccio elegge due eurodeputate. Oltre ad Annalisa Tardino sbarca a Strasburgo Francesca Donato, che prende il posto di Matteo Salvini, in corsa come capolista per ‘tirare’ il partito.

Anche i Cinque Stelle prendono due scranni. Ma pure in questo caso sono eletti due siciliani: Dino Giarruso e Ignazio Corrao. Solo terza la prima dei sardi, Alessandra Todde, che ha chiuso la partita delle urne con 88.206 preferenze. Un consenso importante ma insufficiente. Sesto Donato Forcillo che ha preso 29.004 voti.

Il Pd sardo puntava sul sindaco uscente di Nuoro, Andrea Soddu, che però nulla ha potuto contro il medico di Lampedusa, Pietro Bartolo, e contro Caterina Chinnici. Sono loro i neo eurodeputati delle due Isole. Bartolo ha sommato 135.037 preferenze, la Chinnici 112.459. Per Soddu 69.506 voti. Un traguardo ugualmente di tutto rispetto, ma che non è bastato per arrivare a Strasburgo.

Nella fila di Forza Italia l’uscente Cicu si è fermato a 28.470 voti. Quinto posto. Nel collegio delle due Isole il partito di Silvio Berlusconi conquista un solo seggio che andrà a Giuseppe Milazzo, anche se lo stesso Berlusconi era capolista e ha messo insieme 90.271 preferenze. In corsa c’era pure Gabriella Greco, arrivata ultima con 13.148 voti.

La candidata sarda dei Fratelli d’Italia era Antonella Deidda: non è riuscita ad andare oltre il sesto posto (13.536 preferenze). Anche gli Fdi piazzano un solo eurodeputato: sarà Raffaele Stancanelli, sebbene la più votata sia stata Giorgia Meloni (63.360) che come Salvini si è candidata per trascinare il partito alle urne. Tutti le altre forze politiche non entrano nella ripartizione dei seggi non avendo superato lo sbarramento del 4 per cento richiesto dalla legge elettorale.

