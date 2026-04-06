La Regione vende i propri immobili ai Comuni per un euro: “Un modo per valorizzarli e far crescere i territori”

La delibera proposta dall’assessore all’Urbanistica, Francesco Spanedda: beni ceduti a prezzo simbolico per rilanciare servizi e rigenerazione urbana.
La Regione Sardegna cambia passo sulla gestione del patrimonio immobiliare e punta a rafforzare il ruolo dei territori. Con una delibera approvata dalla Giunta, su proposta dell’assessore degli Enti locali Francesco Spanedda, prende il via la cessione ai Comuni e ai Consorzi di alcuni beni del patrimonio disponibile al prezzo simbolico di un euro. L’obiettivo è trasformare immobili oggi poco utilizzati in strumenti concreti di sviluppo locale, affidandoli direttamente alle amministrazioni comunali.
“Con questa delibera trasformiamo il patrimonio regionale in uno strumento operativo per la crescita locale”, afferma Spanedda. “La nostra volontà è mettere gli Enti locali in condizione di agire con la massima efficacia. Cediamo questi beni, spesso già utilizzati dalle amministrazioni, affinché spazi oggi non funzionali alla Regione diventino il centro di nuove politiche di prossimità”. Il provvedimento segna un cambio di paradigma nella gestione dei beni pubblici. “Con questa operazione – sottolinea l’assessore – superiamo una gestione statica dei beni pubblici. Passiamo dalla logica della pura conservazione a quella della valorizzazione attiva: ciò che per l’amministrazione centrale può rappresentare un cespite inutilizzato o un costo, per un Sindaco diventa l’opportunità di creare un nuovo centro servizi, una sede associativa o il fulcro di un progetto di rigenerazione urbana”.
Tra gli elementi più rilevanti della delibera c’è la possibilità per gli enti locali di ottenere la consegna provvisoria anticipata degli immobili. Una misura pensata per accorciare i tempi e consentire l’avvio immediato dei progetti, senza attendere la conclusione dell’iter burocratico. Il nuovo sistema centralizza inoltre le procedure, finora in capo all’Agenzia Laore, e stabilisce che gli oneri per la regolarizzazione catastale restino a carico degli enti acquirenti. Resta anche un vincolo sulla futura gestione dei beni: nel caso in cui un Comune decidesse di venderli, i proventi dovranno essere reinvestiti per valorizzare altre proprietà regionali presenti nello stesso territorio. “Restituire questi spazi alla gestione comunale significa riconoscere la piena autonomia gestionale degli Enti locali e la loro capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini con soluzioni immediate”, conclude Spanedda.