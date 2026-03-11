La Regione cede al Comune di Terralba la borgata di Marceddì: “Passaggio fondamentale per il rilancio”

La Giunta regionale autorizza la cessione di 301 unità immobiliari della borgata di pescatori al prezzo simbolico di un euro per particella.

La Regione Sardegna trasferirà al Comune di Terralba l’intero compendio immobiliare della borgata di Marceddì. La Giunta regionale ha approvato oggi la delibera che autorizza la cessione di 301 unità catastali, tra fabbricati e aree pertinenziali, al prezzo simbolico di un euro per particella, in applicazione della legge regionale n. 35 del 1995.

“È una decisione che segna un passaggio importante per il futuro della borgata e per una vicenda amministrativa che si trascina da decenni”, spiega l’assessore regionale degli Enti locali e Urbanistica, Francesco Spanedda. “Con questo provvedimento la Regione compie fino in fondo il proprio ruolo: mettere ordine nella situazione patrimoniale e creare le condizioni perché il Comune possa guidare i processi di riqualificazione e valorizzazione del territorio”.

La borgata di Marceddì, nata come insediamento spontaneo su aree del demanio marittimo, è stata al centro di un lungo percorso amministrativo. Negli anni le aree sono state prima sdemanializzate, poi trasferite allo Stato e successivamente alla Regione, fino alla definizione della consistenza patrimoniale regionale con il classamento delle unità immobiliari.

“Abbiamo scelto di applicare concretamente il principio di sussidiarietà: affidare al Comune di Terralba la titolarità del compendio significa mettere l’ente più vicino alla comunità nelle condizioni di governare direttamente le scelte sul futuro della borgata”, prosegue Spanedda.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle disposizioni previste dalla legge regionale n. 9 del 2023, che ha stabilito la predisposizione di un programma integrato di riordino urbano per la borgata di pescatori di Marceddì.

“Marceddì è un luogo con una storia e un’identità forti, ma anche con criticità urbanistiche e amministrative stratificate nel tempo”, conclude l’assessore. “Il compito delle istituzioni è affrontare questa complessità senza scorciatoie, tenendo insieme il rispetto delle regole, la funzione sociale della proprietà pubblica e le aspettative della comunità locale”.