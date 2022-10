Vendita della Rsa, presunta mazzetta da un milione: perché il consigliere Psd’Az è ai domiciliari

Ci sarebbe una “mazzetta” da un milione alla base delle accuse mosse dalla Procura di Cagliari nell’ambito dell’inchiesta sulla vendita di una Rsa di Monastir, la Villa degli ulivi. Una promessa di tangente come prezzo della mediazione (illecita) per concludere l’affare. Ieri sono finiti ai domiciliari il consigliere regionale del Psd’Az, Giovanni Satta, l’ex assessore comunale cagliaritano, Anselmo Piras, e il medico Franco Savasta. Sono accusati di traffico di influenze illecite e tentata estorsione, anche se quest’ultima ipotesi di reato – scrive l’Unione Sarda – è stata ritenuta insussistente dal Gip nei confronti di Satta.

Secondo l’accusa, gli indagati avrebbero sfruttato le loro relazioni politiche per farsi promettere dal venditore della struttura, Piergiorgio Ollano, un milione di euro per la presunta mediazione. La Villa degli Ulivi è poi stata venduta nel 2019 per 8 milioni di euro alla Orpea Italia spa. Poco dopo – scrive il quotidiano cagliaritano – secondo le indiscrezioni, la Rsa aveva firmato con i vertici di Ats Sardegna la convenzione per l’accreditamento ed il rimborso delle prestazioni. Per cercare di convincere Ollano a pagare il milione di euro, sarebbero state notificate a lui e ad alcuni suoi familiari tre lettere anonime con pesanti minacce di morte.

Satta, ex sindaco di Buddusò e consigliere regionale (nella scorsa legislatura nelle file dell’Uds) attualmente è a processo con altri cinque imputati con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga.