La ministra Marina Calderone a Olbia: “La Gallura ha un grande potenziale economico”

La Gallura è un territorio “importante dal punto di vista economico, produttivo e imprenditoriale” e anche in Sardegna il lavoro “sta dando risultati positivi”. Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, intervenuta a Olbia a un convegno organizzato da Fratelli d’Italia dedicato ai temi dell’occupazione e della sicurezza sul lavoro.

“La Sardegna sta dando dei risultati positivi sul fronte del lavoro – ha spiegato la ministra –. Quando il Governo Meloni si è insediato, il 22 ottobre 2022, il tasso di disoccupazione era al 7,8%. Oggi siamo al 5,1%: abbiamo recuperato quasi tre punti percentuali”. Un dato che, secondo Calderone, è legato anche alla crescita del lavoro stabile: “Vuol dire aver investito in lavoro buono, di qualità, a tempo indeterminato e sicuro”.

La ministra ha sottolineato anche il peso crescente del lavoro femminile. “Abbiamo avuto molte assunzioni di giovani e di giovani donne – ha detto – e stanno andando molto bene anche le domande di incentivo per le nuove iniziative imprenditoriali, che in Sardegna hanno spesso una caratterizzazione al femminile”.

Proprio il tema dell’imprenditoria femminile è tornato nelle dichiarazioni rilasciate a margine dell’incontro, alla vigilia dell’8 marzo. “Il messaggio alle donne è che non si può stare fuori dalla partita – ha affermato Calderone –. È importante mettersi in gioco: abbiamo bisogno dei tanti talenti femminili che possono arricchire l’offerta lavorativa e imprenditoriale”.

La ministra ha anche richiamato una figura storica dell’isola: “Francesca Sanna Sulis, imprenditrice sarda vissuta tra Settecento e Ottocento, che aveva già 750 dipendenti. Nelle sue aziende non faceva lavorare minori e regalava alle donne che si sposavano un telaio per permettere loro di restare economicamente autonome”.

Durante il convegno si è parlato anche di sicurezza sul lavoro, che Calderone ha definito “al centro di tutte le nostre azioni”. “Parlare di lavoro sicuro e dignitoso significa intervenire sulle retribuzioni, come abbiamo fatto con la legge di bilancio 2026, ma soprattutto garantire condizioni di sicurezza”.

Tra le misure citate dalla ministra ci sono gli incentivi per le imprese che investono più di quanto richiesto dalla normativa, il rafforzamento dei controlli e l’assunzione di nuovi ispettori del lavoro, personale di Inps e Inail e carabinieri del Nucleo tutela lavoro. “Abbiamo introdotto la patente a crediti e ora partirà anche il badge di cantiere“, ha aggiunto Calderone.

Guardando alla Sardegna, la ministra ha indicato proprio nella Gallura uno dei territori con maggiori prospettive di crescita. “A partire dalla Gallura abbiamo un grande potenziale – ha concluso – proprio per il suo contesto internazionale favorevole, senza dimenticare le nostre origini e puntando sui prodotti regionali”.