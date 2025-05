La Finanziaria 2025-2027 è ufficialmente in vigore: via libera alle spese e alle nomine

Con la pubblicazione sul Buras avvenuta ieri sera, la legge Finanziaria 2025-2027 della Regione Sardegna è ufficialmente entrata in vigore. Dopo quattro mesi di esercizio provvisorio, la macchina amministrativa regionale può ora ripartire a pieno regime.

Il periodo transitorio, durante il quale gli uffici potevano gestire soltanto un dodicesimo mensile del bilancio 2024, si chiude dunque con l’approvazione definitiva di una manovra da circa dieci miliardi di euro. Questo passaggio permette non solo lo sblocco delle spese previste, ma anche l’avvio delle nuove nomine, tra cui quella del segretario generale della Regione. L’incarico potrebbe andare a Eugenio Annicchiarico, attualmente direttore generale dell’assessorato al Lavoro.

Il percorso della Finanziaria è stato segnato da un iter lungo e travagliato, caratterizzato da forti tensioni politiche all’interno del centrodestra. I ritardi nell’arrivo del testo in Consiglio regionale hanno infatti acceso il dibattito tra le forze di maggioranza, costringendo l’Aula a ricorrere a una gestione provvisoria dei fondi pubblici.

Tra le priorità inserite nel provvedimento, spiccano l’aumento di 600 milioni del Fondo unico per gli Enti locali e i 4,2 miliardi destinati alla sanità. Sul fronte dei trasporti, sono stati stanziati 195 milioni per garantire la continuità territoriale via mare e via cielo, oltre a risorse per il sistema aeroportuale sardo. Altri interventi includono 35 milioni per il Reis (Reddito di inclusione sociale), 12 milioni per l’agricoltura – con riferimento ai danni provocati dalla blue tongue – e fondi per i Consorzi di bonifica, finalizzati all’efficientamento delle reti irrigue.