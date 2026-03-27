La dolce settimana di Alessandra Todde: resta in sella e consolida la posizione

L’incubo decadenza si è dissolto, un paio di aggiustamenti in giunta e in consiglio e il gioco è fatto. Il Pd ha preso atto e la direzione di Oristano è stata improntata ai toni soft: vietato rompere

Vito Fiori

Riassumendo: la Corte d’Appello, nonostante i desiderata dell’avvocato Riccardo Fercia, ha chiuso definitivamente la questione decadenza della presidente della Regione Alessandra Todde, Gianfranco Satta, ex assessore in quota Progressisti, silurato dalla giunta a favore di Francesco Agus, ha scelto di passare al gruppo “Uniti per Todde”. Senza dimenticare Sebastian Cocco (Uniti per Todde) subentrato in giunta all’ex assessora Maria Elena Motzo (tecnica esterna). Si può tranquillamente dire che la settimana che sta per finire, per la governatrice sarda, è risultata come meglio non avrebbe potuto immaginare.

I timori di una conferma della sentenza di primo grado erano palpabili nella maggioranza di centrosinistra. E qualcuno, addirittura, pensava di cominciare a prepararsi per la nuova campagna elettorale. Invece, niente di niente. Alessandra Todde resta al timone ancora più forte di prima. Non saranno i 40 mila euro di sanzione amministrativa per le irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali a scalfire le sue certezze e la sua posizione.

Con buona pace del Partito democratico, che guardava a un rimpasto e un rimescolamento di carte attraverso il quale ribadire l’importanza, non solo numerica, del gruppo all’interno del campo largo. Mal digerita la questione commissari Asl, i Dem devono necessariamente far buon viso a cattiva sorte. Il referendum che ha premiato il No alla riforma sulla Giustizia ha ricompattato le opposizioni e, in vista delle politiche del 2027, non sembra davvero il caso che gli alleati si spacchino proprio ora. Peraltro, sia la segretaria Pd Elly Schlein, sia il presidente del M5s Giuseppe Conte sono stati chiari: esiste la possibilità di vincere, ma solo se restiamo uniti. Uniti non solo a Roma, ovviamente.

E nella direzione del Partito democratico a Oristano, i toni sono stati adeguati al momento. La lunghissima relazione del segretario Silvio Lai, qualcuno ha detto che era anche esagerata, esposta nel classico idioma del politichese e del politically correct, ha sancito una tregua in Regione. Certo, quanto prima occorrerà sedersi a un tavolo con gi alleati per valutare a che punto è la realizzazione del programma, ovvero la solita verifica. Lai ha sottolineato che il Pd non starà a guardare ma continuerà a proporre e a far valere le proprie idee perché i dem nella coalizione contano, eccome se contano. Non ha accennato, il segretario, all’interim alla Sanità che la presidente ha deciso di assumere all’indomani delle dimissioni di Armando Bartolazzi. Questa è materia che scotta, da non toccare sino a nuovo ordine. Ad aprile è previsto un incontro ai vertici tra i partiti del campo largo, ma solo dopo la visita in Sardegna dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza. Uno step per provare a capire se ci siano argomenti da sottoporre alla presidente Todde. Nel frattempo, niente di nuovo sotto il sole di questo gelido inizio di primavera.