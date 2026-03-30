La denuncia di Usai (FdI): “In Regione lavoratori tagliati fuori dagli aumenti di stipendio”

Su 1867 dipendenti aventi diritto per il passaggio di livello e l’avanzamento della carriera, 782 sono stati esclusi per mancanza di fondi. L’accusa: una gestione fallimentare della questione

Dieci milioni di euro da inserire con urgenza nella prossima variazione di bilancio per evitare il collasso di un comparto già in forte sofferenza. È la richiesta avanzata con forza dalla consigliera regionale di Fratelli d’Italia Cristina Usai, che rilancia le istanze emerse oggi in Prima commissione e sostenute da tutte le sigle sindacali.

Al centro della polemica, il blocco delle progressioni professionali del personale del sistema Regione. Una situazione già denunciata nelle scorse settimane dalla stessa esponente di FdI attraverso un’interrogazione, e che – secondo Usai – sarebbe il risultato di una gestione politica incapace di fornire risposte concrete a centinaia di lavoratrici e lavoratori.

Lavoratori esclusi

I numeri, sottolinea la consigliera, delineano un quadro netto: su 1.867 dipendenti aventi diritto, solo 1.085 hanno ottenuto il passaggio di livello. Restano così esclusi 782 lavoratori, a causa – accusa Usai – della mancata copertura finanziaria e di una gestione definita “fallimentare” da parte dell’assessora ad interim.

“Non si tratta di un semplice disguido amministrativo, ma di una scelta di fatto – afferma Usai –. È la prima volta nella storia della Regione Sardegna che viene lasciato indietro un numero così consistente di dipendenti”. Parole dure anche sul contrasto tra le dichiarazioni istituzionali e la realtà: “Si parla di valorizzazione del personale, merito ed efficienza, ma nei fatti si mortifica chi ogni giorno garantisce il funzionamento della macchina amministrativa”.

Atto dovuto

Secondo la consigliera, le risorse richieste non rappresentano una concessione, ma “un atto dovuto” per consentire lo scorrimento delle graduatorie e sanare quella che definisce un’ingiustizia. Ancora più preoccupante, prosegue Usai, è il segnale che questa vicenda trasmette all’interno dell’amministrazione regionale: l’impegno e le responsabilità assunte dai dipendenti rischiano di non tradursi in alcun riconoscimento, non per mancanza di merito ma per assenza di una chiara volontà politica.

“È un messaggio devastante – conclude – che alimenta sfiducia, mortifica le professionalità interne e indebolisce la credibilità dell’istituzione regionale. Quando centinaia di lavoratori restano esclusi, la responsabilità è politica. Continueremo a incalzare la Giunta affinché arrivino atti concreti, risorse vere e risposte immediate”.