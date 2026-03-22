Insularità, Meloni (Pd): “La Sardegna paga ancora troppi divari, servono compensazioni”

Trasporti, energia, servizi: il senatore Pd propone il fattore insulare come criterio strutturale delle politiche pubbliche.

La condizione di insularità riguarda milioni di cittadini in Italia, ma in Sardegna si traduce ancora in divari enormi su trasporti, energia e accesso ai servizi. È da qui che parte l’intervento del senatore sardo del Partito democratico Marco Meloni, intervenuto al convegno internazionale promosso da Aiccre Italia e Lca Malta. “In Italia l’insularità non è una condizione marginale: riguarda circa 7 milioni di cittadini, il 12% della popolazione, su territori che rappresentano il 15% della superficie nazionale”, ha detto. “Eppure per troppo tempo è stata affrontata in modo frammentato, senza una strategia complessiva”.

Il passaggio in Costituzione del 2022, ha ricordato, segna secondo lui uno spartiacque: “Il punto di svolta è arrivato con l’inserimento del principio di insularità in Costituzione. Ma oggi la vera sfida è trasformare i principi in politiche pubbliche”. Meloni ha richiamato anche gli strumenti già avviati: “Grazie a una proposta del Partito democratico sono stati introdotti il Fondo nazionale per l’insularità e la Commissione bicamerale, che hanno disegnato l’architettura di attuazione di quel principio”.

Proprio il lavoro della Commissione, ha aggiunto, ha fatto emergere con chiarezza il quadro: “Divari evidenti rispetto alle altre regioni, che incidono su trasporti, energia, accesso ai servizi e opportunità economiche”. Da qui la necessità di un cambio di impostazione: “L’insularità deve diventare un criterio ordinario nella definizione delle politiche pubbliche”. Tra le proposte, l’introduzione del “fattore insulare” e un’indennità per i lavoratori pubblici nelle isole, “per compensare i costi aggiuntivi legati a questa condizione”. Infine il passaggio sull’Europa: “Le basi giuridiche esistono, ma manca una strategia politica coerente. Senza strumenti concreti e finanziamenti stabili, il riconoscimento dell’insularità rischia di restare solo formale”.

“È in Europa che si può compiere il salto necessario”, ha concluso, “trasformando l’insularità da eccezione da compensare a criterio strutturale delle politiche comuni, così da superare i divari e garantire pari diritti ai cittadini delle isole”.