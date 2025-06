Indice di gradimento Todde, si infiamma lo scontro tra FdI e Pd: botta e risposta tra Paolo Truzzu e Marco Meloni

Lo scontro politico in Sardegna si infiamma ulteriormente a partire da un sondaggio: per la precisione l’indagine condotta da Swg sul gradimento dei governatori italiani, che colloca al 37% Alessandra Todde, all’undicesimo posto. Un dato che ha innescato una serie di botta e risposta a colpi di comunicati tra il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Paolo Truzzu, e il senatore del Partito Democratico Marco Meloni.

Truzzu ha definito il sostegno di Meloni alla presidente Todde come “un soccorso rosso romano”, ironizzando sul fatto che il parlamentare dem, che secondo l’ex sindaco di Cagliari è silente sui problemi dell’isola, sia intervenuto solo per difendere la presidente. “Il Pd nazionale si è visto costretto a blindare la poltrona di viale Trento”, ha detto.

Immediata la replica di Marco Meloni, che ha rispedito al mittente le accuse: “È surreale che proprio chi è stato bocciato dagli elettori, come Paolo Truzzu, si permetta di pontificare sul consenso altrui. Se il suo ragionamento fosse corretto, Giorgia Meloni – voluta da un elettore su quattro e gradita oggi da meno della metà degli italiani – dovrebbe lasciare Palazzo Chigi ogni lunedì mattina”.

Truzzu non ha mancato di ribattere. “Il senatore Meloni ha confuso il 37% di gradimento della Todde con il 30% di Fratelli d’Italia, che è solo una parte della coalizione al Governo. Inoltre, le parole ‘mi dimetterei se non avessi la fiducia dei sardi’ sono della presidente Todde, non mie. Con un calo dell’8% rispetto al risultato elettorale, dovrebbe dimostrare coerenza e trarne le conseguenze”.

Il confronto ha preso toni ancora più duri quando Meloni ha evocato le radici ideologiche dei due partiti: “Il mio tricolore è quello del Partito Democratico, con un ramoscello d’ulivo che rappresenta il progressismo e la pace. Il suo è quello della fiamma che arde sulla tomba del Duce, a cui il suo movimento politico continua a richiamarsi apertamente. Altro che rosso: il problema dell’Italia è il vostro nero”. Meloni ha poi difeso il suo impegno per l’isola, rispondendo indirettamente all’accusa di essere lontano dalle questioni sarde: “Da quando sono stato eletto in Senato non ho smesso un giorno di occuparmi della Sardegna. Ho lavorato su strumenti contro l’insularità, disegni di legge e denunce puntuali sull’assenza del governo nazionale verso la nostra terra. Invito Truzzu a parlare di argomenti che conosce”.