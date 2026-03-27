Incontro Todde-sindacati sulla sanità, la Uil: “Strada ancora lunga, scelte non più rinviabili”

Il sindacato dopo il tavolo sulla sanità con la presidente della Regione e assessora a interim: “Il cambio di passo è un elemento positivo, ma deve essere consolidato e rafforzato con il massimo sforzo”.

“È giusto e doveroso partire da dati certi per affrontare con serietà le criticità del sistema sanitario regionale. Il cambio di passo avviato è un elemento positivo ed è certificato dai dati, ma deve essere consolidato e rafforzato con il massimo sforzo. Il personale resta insufficiente, anche se si registra un aumento delle assunzioni: un segnale importante che però non basta ancora a colmare i vuoti accumulati negli anni”. Così Uil Sardegna, Uil Fp e Uilp dopo l’incontro con la presidente della Regione Alessandra Todde su sanità e politiche sociali. Secondo il sindacato “permangono gravi carenze strutturali, a partire dalla mancanza di posti letto, in particolare nella lungodegenza e nella riabilitazione. Ma non solo. La situazione è analoga anche nelle specialistiche come traumatologia, ortopedia, pneumologia, internistica e psichiatria”. Per il sindacato “è necessario intervenire subito – sottolineano- , prevedendo un incremento concreto per affrontare il problema del sovraffollamento e garantire continuità assistenziale”.



Permane poi il problema della carenza cronica di personale che verrebbe risolta “assorbendo tutto quello potenzialmente acquisibile – sottolineano dalla Uil – sugli infermieri ad esempio c’è un saldo attivo doppio non sfruttato”. Gli enti del servizio sanitario regionale, ricordano i sindacati, devono attuare concretamente quanto previsto dal piano aree disagiate, ma anche utilizzare i fondi provenienti dalla perequazione contrattuale o riservati ai pronto soccorso per recuperare le risorse economiche utili a rilanciare tutto il comparto sanità.



“È necessario introdurre un meccanismo chiaro di redistribuzione delle risorse e del personale, accompagnato da un sistema di incentivi capace di rendere attrattive le sedi più disagiate e garantire equità nei servizi su tutto il territorio regionale”, precisano i sindacati. Nell’incontro si è affrontato il tema delle politiche sociali. “Si sta procedendo con un rafforzamento degli interventi e oggi si registra un avanzamento più significativo rispetto alla sanità. È un dato positivo – sottolineano -. Tuttavia, sanità e politiche sociali non possono viaggiare a velocità diverse: devono procedere di pari passo, perché solo l’integrazione tra i due sistemi può garantire risposte efficaci ai bisogni delle persone”.



Poi ribadiscono: “Non è più rinviabile lo sblocco degli atti aziendali, fermi da oltre sette mesi: un ritardo che sta paralizzando la riorganizzazione del sistema sanitario e impedendo una gestione efficace dei servizi. La sanità sarda ha bisogno di scelte concrete, non più rinviabili. La strada è ancora lunga ma bisogna continuare a lavorare per ottenere i risultati”.