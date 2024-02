“Impresentabile” per la Commissione antimafia, si autosospende la candidata di Sinistra futura alle Regionali

Si è autosospesa dalla competizione elettorale dopo essere stata inserita nella lista degli “impresentabili” dalla Commissione antimafia. Maria Grazia Giordo non è più candidata di Sinistra Futura alle Regionali del 25 febbraio – lista che sostiene Alessandra Todde – e ha firmato un documento nel quale “si scusa per l’accaduto”.

“Caro presidente – si legge nella nota firmata dall’ex candidata – non pensavo che una cittadina incensurata quale sono io potesse finire su tutti i Tg”. Giordo ricorda di essere stata coinvolta “suo malgrado” in una vicenda giudiziaria non ancora conclusa in cui si è sempre proclamata innocente. Ma visto il clamore che si è creato – e sottolineando “il mancato rispetto del principio costituzionale della presunzione d’innocenza – per non arrecare danno alla lista e alla coalizione ha deciso di fare un passo indietro e rinunciare alla corsa elettorale.

“Sinistra Futura – si legge in un0altra nota nota – è e resta garantista ma ha ritenuto opportuno, a poche ore dalla vicenda, agire in maniera netta e trasparente davanti a una situazione che attende un chiaro esito giudiziario. Alla candidata Maria Grazia Giordo, come previsto dalla legge, non correva l’obbligo di comunicare la propria situazione. I vertici di Sinistra Futura hanno verificato, come previsto dalla normativa al momento della candidatura, il casellario giudiziario che risultava privo di qualsiasi annotazione. Ma nella considerazione che in questo momento storico e politico più che mai non debbano esserci ombre – nella volontà di costruire un nuovo progetto e avere una nuova visione di Sardegna – apprezziamo che la candidata si sia giustamente autosospesa dando un segnale chiaro e forte di trasparenza. Non ci risulta che questa sia la prassi sia a livello regionale che nazionale. Dunque, auspichiamo che la stessa azione di Sinistra futura sia portata avanti anche dalle altre liste, che hanno dovuto affrontare la stessa problematica”.