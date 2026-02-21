Il Poetto dopo Harry, gli affitti brevi a Cagliari, il nuovo stadio: intervista a Massimo Zedda

La città affronta le sfide della casa, delle trasformazioni dei quartieri e delle grandi opere. Il sindaco: “Regole nazionali sugli affitti brevi e tutela dell’interesse pubblico per lo stadio”.

di Andrea Tramonte



Il ciclone Harry ha impattato profondamente sul Poetto e riportato al centro del dibattito la vulnerabilità delle coste e la necessità di ripensare il rapporto tra città e mare. Ma per Cagliari l’emergenza ambientale è solo uno dei fronti aperti. Sul tavolo dell’amministrazione ci sono anche la sfida demografica, l’aumento del costo della vita, la pressione degli affitti brevi, la tenuta del commercio storico e le scelte infrastrutturali strategiche, a partire dal nuovo stadio. Il sindaco Massimo Zedda a tutto campo con Sardinia Post sui temi che segnano il presente e il futuro del capoluogo: dalla tutela del sistema dunale alle politiche per attrarre nuovi residenti, dal diritto alla casa alla gestione degli spazi culturali, fino al ruolo dei Comuni nello scenario nazionale.

Il ciclone Harry ha causato diversi danni in città e ha colpito in particolare il Poetto, modificandolo sul piano morfologico. A che punto sono gli interventi e quali sono le priorità?

Abbiamo subito predisposto campagne di pulizia. La spiaggia è stata invasa da detriti di ogni genere: conchiglie che andavano restituite al mare, blocchetti provenienti da vecchie strutture in muratura, oltre a plastiche da rimuovere al più presto. In parte lo abbiamo già fatto. È necessario monitorare la spiaggia per capire quanta se ne riformerà. Il problema è in particolare alla prima fermata: a causa dei moli di Marina piccola non c’è stata la restituzione della sabbia come capita invece nelle spiagge dove non ci sono infrastrutture. Cala Luna ad esempio ogni tanto sparisce e poi riappare, è normale.

La vegetazione del sistema dunale ha aiutato – in parte – a trattenere la sabbia. Intendete intervenire per rafforzarla?

Ne prevediamo il ripristino e il potenziamento. Questo è anche un invito alla cittadinanza: il cordone dunale va protetto. La prima cosa che ho fatto, appena insediato, è stata chiedere di smettere di potare la macchia mediterranea come fosse un giardino ornamentale. Quella vegetazione serve a proteggere la spiaggia. Dove la vegetazione è cresciuta in modo spontaneo e ha creato una barriera naturale, l’acqua non è arrivata sulla passeggiata. Dove invece le persone hanno scavalcato le dune invece di usare le passerelle predisposte, lì l’acqua è passata. Calpestare la duna significa abbassarla: non diventa più un argine e si perde sabbia.

Qualcuno ha parlato di ripascimento e lei ha chiesto di non farlo, anche perché questa parola evoca ricordi nefasti a Cagliari…

Quella parola è proprio sbagliata perché con essa si intende il ripristinare da zero un arenile. In termini tecnici, quando conferisci alcuni metri di sabbia parliamo di manutenzione dell’arenile. Chi parla di ripascimento lo fa senza sapere. La sabbia che nonostante il cordone dunale è finita in strada la stiamo stoccando e trattando. Verificheremo eventuali contaminazioni prima di riposizionarla. E poi ricostruiremo la vegetazione nei punti in cui si sono creati varchi, così da ricreare la barriera che ha contribuito a salvare il Poetto.

Eventi estremi come Harry sembrano sempre meno eccezionali. C’è il tema cruciale dell’adattamento ai cambiamenti climatici.

La boa al largo della Sicilia ha registrato onde di 15-17 metri: onde oceaniche in un mare chiuso come il Mediterraneo. Si parla di cicloni extratropicali con caratteristiche simili a quelli dei tropici. Ogni azione sulla costa deve essere pensata per fenomeni che potrebbero ripetersi con quella intensità, se non maggiore. A Miami, per esempio, sulla spiaggia non ci sono strutture fisse: solo torrette e chioschi amovibili, perché verrebbero devastati. Già avere un’impostazione chiara su cosa si può e cosa si deve fare sul sistema costiero è fondamentale. Nel 2011, nel progetto del lungomare del Poetto, avevamo immaginato mareggiate forti. Non si possono togliere le case ma alcune cabine elettriche o impianti non possono stare al livello del piano stradale, perché vanno sott’acqua con piogge intense.

Cagliari, come molte città italiane, invecchia rapidamente. Come si può invertire la tendenza e rendere la città più attrattiva per giovani e famiglie?



È un problema che riguarda tutto il Paese e in parte il mondo. Italia, Giappone, Portogallo, Corea del Sud sono ai vertici per basso tasso di natalità. Abbiamo un’aspettativa di vita tra le più alte al mondo, oltre 83 anni, ed è un bene. Ma questo crea squilibri nel sistema pensionistico e nel sistema sociosanitario. In Sardegna il rapporto tra chi lavora e chi percepisce una pensione è già critico; si salva solo Cagliari. Come arginare il fenomeno? Portando nuovi residenti. Immigrazione non significa solo ciò che spesso si immagina: può essere anche immigrazione studentesca o professionale qualificata. Le politiche per la natalità non possono essere estemporanee. Non basta un bonus: serve stabilità, stipendi adeguati, sicurezza economica nel tempo. Dal 1990 al 2022 la Germania ha aumentato gli stipendi del 44%, la Francia del 38%, la Spagna del 35%, noi siamo rimasti fermi. Un figlio non deve essere percepito come un peso, ma per questo serve serenità economica.

Il tema economico è centrale: stipendi fermi e costo della vita in aumento scoraggiano progetti di vita a lungo termine. E gli affitti – specie in centro – sono diventati un problema per diverse fasce della popolazione e in particolare per giovani a reddito medio-basso.

A livello europeo abbiamo chiesto che nella nuova programmazione si finanzi la rigenerazione urbana senza consumo di suolo, riutilizzando immobili pubblici abbandonati per creare residenza a prezzi agevolati per giovani coppie e famiglie. Non si possono calmierare i prezzi del privato, quindi serve un intervento pubblico sull’edilizia residenziale, diversa rispetto al passato: non solo edilizia popolare, ma case a prezzi agevolati per giovani e famiglie con redditi medi.

Però a Cagliari anche il tema della ‘turistificazione’ e dell’aumento delle case destinate agli affitti brevi si fa sentire.

Interventi restrittivi sugli affitti brevi non possono essere fatti con regolamenti comunali: serve una legge regionale o nazionale. Alcuni tentativi di Comuni sono stati bocciati; hanno resistito solo leggi regionali. Ma bisogna fare attenzione: limitare in un quartiere può spostare il fenomeno in un altro, con un effetto a cascata sui prezzi. È un tema che va affrontato a livello nazionale.

La trasformazione dei quartieri investe anche il commercio.

Stiamo lavorando su un piano particolareggiato e su un piano del commercio. Non è semplice intervenire, perché il libero mercato pone limiti alle possibilità di esclusione di alcune attività. Si può lavorare su incentivi e disincentivi per preservare l’equilibrio commerciale, ma senza forzare le norme. Quando si è fatto in modo improprio, si sono avuti ricorsi e richieste di risarcimento. È un lavoro che richiede attenzione e equilibrio. L’altro giorno l’assessore regionale al Turismo e commercio, Franco Cuccureddu, parlando alle organizzazioni di categoria ha detto che è necessario riformare la legge 5 perché è datata. In alcune realtà dove è stato adottato un piano comunale è stato fatto con la motivazione di tutelare il centro storico e attività storiche patrimonio dell’Unesco. Negli altri casi serve una riforma della legge. Il processo è in atto.

Molte realtà culturali e musicali lamentano difficoltà nell’organizzare eventi, anche a causa di normative stringenti. C’è spazio per una maggiore flessibilità?

Ci sono norme nazionali sulle quali non possiamo intervenire. In alcuni casi è possibile dare autorizzazioni in deroga, io stesso ne ho firmato: non tante perché non ho ricevuto molte richieste. Si tratta però di capire se si vuole fare una cosa “autorizzata” oppure no. Ora sono stati attivati ulteriori controlli dopo la strage di Crans Montana per verificare la sicurezza degli spazi. Ci si lamenta del fatto di non poter fare le cose: alla Fiera si può, ci sono locali in regola che lavorano. Se vengono stipate centinaia di persone dove non si può ci sono dei rischi. E certe attività vanno a discapito di coloro che si sono messi in regola. Un conto è se si vuole fare musica, un altro è la concorrenza sleale verso chi ha investito per fare le cose a norma. Stiamo comunque definendo nuovi spazi, altri verranno. Riaprirà l’Auditorium di piazzetta Dettori. Ieri abbiamo approvato la delibera per la riqualificazione di Villa Muscas.

Entro giugno dovrebbe essere pubblicato il bando per la gara internazionale legata al nuovo stadio. Quali sono le prossime tappe?

Stiamo facendo le verifiche sul piano economico-finanziario e abbiamo inviato una nota alla società per avere chiarimenti. Poi la convalida andrà inviata al ministero dell’Economia e poi – anche in attesa di un aiuto economico da parte del Governo – saremo nelle condizioni di portare la delibera in Consiglio per la dichirazione di pubblico interesse sul nuovo progetto.

Il tema del diritto di superficie e del canone sono centrali per la tutela dell’interesse pubblico. Come si trova il punto d’equilibrio?

Sono oggetto di una valutazione molto tecnica. Il calcolo del canone viene valutato su investimento privato, risorse pubbliche utilizzate, sul fatto che rimanga la proprietà pubblica. In altre realtà è stato dato il diritto di superfice ma noi dobbiamo considerare che stiamo investendo 60 milioni di soldi pubblici. Bisogna individuare la modalità per una tutela massima dell’interesse pubblico. La verità è che avendo voluto presentare la candidatura per gli Europei si deve prevedere uno stadio con migliaia di posti in più. Non era il progetto iniziale. Ma lo vediamo in modo positivo: così avremo una struttura che può ospitare gare ed eventi di livello nazionale.

Lei era stato tra i protagonisti della cosiddetta “rivoluzione arancione” – parliamo dei primi anni 10 – e della ribalta nazionale dei sindaci di centrosinistra. Oggi diversi primi cittadini vengono nuovamente visti come risorse in vista delle prossime Politiche, pensiamo alla sindaca di Genova, Silvia Salis, o a quello di Napoli, Gaetano Manfredi.

La popolazione italiana percepisce come più affidabili e concreti gli amministratori locali, è oggettivo. Poi si vedrà ma penso che al di là delle candidature o delle ipotesi i sindaci possono dare un fortissimo contributo alla coalizione. E molte città sono amministrate dal centrosinistra. Lo possono fare dando suggerimenti intelligenti su come affrontare alcune tematiche nel nostro Paese. I Comuni erogano i servizi fondamentali che guardano alla vita quotidiana. La spesa totale degli enti locali è il 6,5 per cento della spesa complessiva e si tratta di risorse fondamentali. Il Governo dovrebbe aiutare i Comuni e invece i tagli più pesanti riguardano sempre noi. Mentre l’indebitamento dei Comuni è sotto l’uno per cento. Io stesso ho cancellato i debiti pregressi che risalivano ai primi anni 2000 e ora siamo a indebitamento zero.