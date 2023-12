Il Governo impugna il collegato alla Finanziaria, Milia: “Un attacco all’autonomia dell’Isola”

Un attacco all’autonomia dell’Isola. Il sindaco di Quartu, Graziano Milia, interviene sull’impugnazione da parte del Governo Meloni del collegato alla Finanziaria approvato in Consiglio regionale. Secondo il fondatore di Rinascita Sardegna emerge “al di là del merito di singole contestazioni, spesso minimali, un atteggiamento di fondo volto a comprimere, se non a negare, ogni autonomia legislativa da parte della Regione Sardegna, anche dove Statuto e relative Norme di attuazione, le conferiscono precise competenze primarie”.

Il Consiglio dei ministri ha messo nel mirino 19 articoli del collegato, che riguardano sette materie (tra le altre: ambiente, sanità, province). “Non sfugge – secondo Milia – l’accanimento con il quale si affrontano questioni minimali, che può essere motivato solo dalla volontà a cui si accennava prima. Il tutto non può non apparire come un rumoroso e intenzionale schiaffo all’autonomia regionale e alla specificità dell’Isola”.

Milia punta il dito sul “silenzio assordante di chi dovrebbe difendere quel principio di autonomia che è chiamato a rappresentare in quanto istituzione, e che in occasioni come queste dovrebbe opporsi in tutti i modi, politici e istituzionali, al vulnus rappresentato dal compulsivo ricorso all’impugnazione dell’attività legislativa regionale, anche a prescindere dalle valutazioni di merito relative ai provvedimenti impugnati e della loro bontà”.