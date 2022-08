Il deputato ricandidato su WhatsApp: “Scusate il disturbo, ma votate Fdi”

“Chiedo, prima di tutto, scusa, per questo disturbo ma ci tenevo a comunicarvi che sarò ricandidato alle prossime elezioni politiche come capolista alla Camera dei Deputati per Fratelli d’Italia. Quindi su tutto il territorio della Regione Sardegna”. Comincia così il posto che Salvatore Deidda sta mandando su WhatsApp per annunciare la propria candidatura e confermare che Giorgia Meloni sarà a Cagliari il 2 settembre in piazza del Carmine (comizio dalle 18).

Il deputato uscente scrive: “Se pensate che abbia lavorato bene in questa prima esperienza in Parlamento, aiutateci sostendo Fdi e il i25 settembre barrando il simbolo di Fratelli d’Italia nella scheda. Ma soprattutto vogliamo dare all’Italia un Governo serio e credibile, con un Presidente del Consiglio donna che si chiama Giorgia Meloni”.

Deidda chiede il messaggio così: “Questa volta non sarò l’unico sardo di Fdi ma potremo avere più forza numerica”. In quattro delle sei sfide dirette nei collegi uninominali, i candidati del centrodestra sono Fdi, tra cui l’ex presidente del Senato Marcello Pera. Ci sono poi le liste nelle circoscrizioni plurinominali (qui i nomi).

Sardinia Post ha deciso di raccontare la campagna elettorale anche attraverso i messaggi che i candidati lasciano sui social o inviano attraverso la app che vanno tanto di modo a qualunque età.