Il Consiglio approva l’odg sui 41 bis nell’Isola, ora andrà in Parlamento: “No ai trasferimenti di massa dei detenuti”

Via libera con 33 voti favorevoli. Bocciato l’odg di Truzzu sul tavolo tecnico con il Governo.

“Con una votazione chiara e netta, sostenuta da quasi tutto il Consiglio regionale, è la Sardegna intera che oggi ha espresso un no al trasferimento di massa di detenuti in regime di 41 bis nelle carceri dell’Isola”. Così il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini ha commentato l’approvazione dell’ordine del giorno che, in base all’articolo 51 dello Statuto speciale, sarà trasmesso direttamente al Parlamento con procedura rafforzata.

Secondo Comandini si tratta di “un atto politico-istituzionale di grande rilievo”, adottato dall’Aula “con responsabilità e condivisione ampia”. Il documento richiama il principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, chiede la modifica dell’articolo 41 bis della legge 354 del 1975 nella parte in cui individua le aree insulari come collocazione preferenziale per i detenuti sottoposti al regime speciale e sollecita criteri omogenei di distribuzione territoriale su scala nazionale.

L’ordine del giorno, primo firmatario Roberto Deriu, capogruppo del Pd, è stato approvato con 33 voti favorevoli, due contrari e nove astensioni. Il testo rappresenta la sintesi delle tre mozioni discusse in Aula e impegna il Parlamento non solo a rivedere la norma sull’insularità, ma anche a sospendere eventuali iniziative volte a una redistribuzione straordinaria di ulteriori detenuti 41 bis negli istituti penitenziari sardi.

Su proposta orale di Deriu è stato inoltre inserito un emendamento che prevede “adeguati meccanismi di compensazione finanziaria” a favore della Sardegna, proporzionati al numero dei detenuti sottoposti al regime speciale, per coprire i maggiori oneri sanitari sostenuti dalla Regione.

Respinto invece l’ordine del giorno presentato dal capogruppo di Fdi, Paolo Truzzu, che proponeva di impegnare la presidente della Regione e la Giunta ad attivare un tavolo tecnico permanente con il ministero della Giustizia e il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per valutare in modo unitario gli effetti dei trasferimenti. Il documento è stato bocciato con 26 voti contrari e 18 favorevoli.