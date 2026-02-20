I 41 bis nell’Isola, il 28 la mobilitazione convocata da Todde: cresce l’allarme sul piano sociale ed economico

La manifestazione è fissata per il 28 febbraio. Regione, Confindustria e associazioni continuano a paventare rischi di ricadute sul territorio e criticità nelle carceri sarde



La mobilitazione è fissata per il 28 febbraio. La presidente della Regione Alessandra Todde ha annunciato un’iniziativa pubblica contro la decisione del Governo di destinare le carceri sarde – in particolare la casa circondariale di Badu ’e Carros a Nuoro – alla detenzione esclusiva di reclusi sottoposti al regime di 41 bis. Una scelta che, secondo la Giunta regionale, rischia di avere ripercussioni negative sul territorio. L’allarme cresce nell’Isola: l’ultima a intervenire, oggi, è Confidustria Sardegna Centrale che paventa effetti gravi e duraturi su una comunità e su un tessuto produttivo che già da tempo affronta condizioni di fragilità strutturale”.

Il 41 bis è il regime di carcere duro previsto per detenuti appartenenti alla criminalità organizzata o accusati di reati di particolare gravità. Prevede isolamento, forti limitazioni ai colloqui, controlli stringenti sulla corrispondenza e sulle comunicazioni, con l’obiettivo di interrompere i collegamenti con le organizzazioni criminali all’esterno. Negli anni è stato applicato in diverse strutture italiane, spesso collocate in aree insulari o periferiche, considerate più idonee sotto il profilo della sicurezza. La Sardegna ospita già da tempo sezioni 41 bis in diversi istituti penitenziari. “Non è in discussione la lotta alle mafie né l’esistenza del 41-bis – la dichiarazione di Todde nel convocare la manifestazione unitaria -. È in discussione una scelta ritenuta sproporzionata e imposta, che assegna alla Sardegna quasi la metà dell’intero sistema carcerario di massima sicurezza nazionale, senza un confronto preventivo con la Regione e senza una valutazione pubblica degli impatti sociali, economici e territoriali. Dopo decenni di servitù militari, si profila quella che viene definita una nuova “servitù carceraria”.

Nel dibattito oggi è intervenuta anche Confindustria Sardegna Centrale, che ha espresso “forte preoccupazione” per le possibili conseguenze sul tessuto economico del Nuorese. Gli industriali hanno condiviso le ragioni della mobilitazione del 28 febbraio, parlando della necessità di “far sentire in modo unitario e senza strumentalizzazioni di parte la voce della Sardegna”. Secondo l’associazione, la trasformazione del carcere di Badu ’e Carros in struttura dedicata esclusivamente al 41 bis “rischia di produrre effetti gravi e duraturi su una comunità e su un tessuto produttivo che già da tempo affronta condizioni di fragilità strutturale”. Il timore espresso è che possano crearsi, come avvenuto in altri contesti, spazi di pressione o condizionamento sull’economia locale. “Le imprese hanno bisogno di operare in contesti sicuri, trasparenti e liberi da condizionamenti”, sottolineano gli industriali.

Alle preoccupazioni politiche ed economiche si aggiungono quelle legate alla gestione concreta delle strutture penitenziarie già operative nell’Isola. A Cagliari-Uta, per esempio, la Casa circondariale “Ettore Scalas” ospita 747 detenuti – a fronte di 550 posti effettivi – con carenze significative di personale di polizia penitenziaria e di operatori sanitari. A incidere sugli equilibri del carcere, secondo quanto segnalato dall’associazione Socialismo Diritti Riforme, sono proprio le difficoltà nella gestione delle attività trattamentali e l’arrivo dei detenuti destinati al padiglione 41 bis.

“La presenza di 747 detenuti per 550 posti effettivi sta provocando non poche difficoltà nella gestione delle attività trattamentali”, ha spiegato la presidente Maria Grazia Caligaris. Nelle ultime settimane, sempre secondo l’associazione, si sarebbe registrata una riduzione delle attività rieducative e un aumento degli episodi di disagio psichico all’interno delle celle, con strutture sanitarie e di sicurezza non sempre in grado di rispondere alla complessità delle situazioni. Vengono segnalati anche rinvii nelle visite specialistiche e un incremento delle aggressioni tra detenuti, oltre che nei confronti di agenti e operatori sanitari. “La situazione – dice Caligaris – rischia di precipitare con l’arrivo dei ristretti al 41 bis”.