Governo, via Delmastro e Bartolozzi. Todde: “Col sottosegretario conto aperto sul 41bis”

La presidente della Regione: “Quelle di Delmastro e Bartolozzi sono dimissioni più che opportune. Noi con Dalmastro abbiamo un conto aperto per il 41 bis perché lui ha fatto scelte unilateralI”.

Qualcuno già ipotizza dimissioni a catena. Intanto all’indomani della sconfitta sul referendum sulla riforma della Giustizia, Giorgia Meloni riunisce lo stato maggiore di FdI e registra le prime defezioni nella squadra di Governo: il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, sotto pressione da giorni, si è dimesso con una lettera alla premier: “Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla Giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio”.



Via anche la capa di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi, che nel corso di un incontro aveva definito i magistrati “un plotone di esecuzione”. E se il ministro Nordio ha dichiarato di assumersi la responsabilità della sconfitta, ma per ora resta saldo al suo posto, Meloni potrebbe registrare presto nuove defezioni, a partire da quella della ministra del Turismo Daniela Santaché.



“Non voglio entrare nel merito, ma quelle di Delmastro e Bartolozzi sono dimissioni più che opportune”, ha commentato la presidente della Regione Alessandra Todde, parlando a Bruxelles a margine dell’evento al Parlamento europeo “Einstein Telescope in Europe”. “Noi con Dalmastro abbiamo un conto aperto per il 41 bis perché lui ha fatto scelte unilaterali trasformando nostre carceri in un deposito per i carcerati. In Sardegna non ha lasciato un buon ricordo”.

