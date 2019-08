Per sapere cosa hanno fatto gli assessori della Giunta Solinas nei primi cento giorni di mandato, basta andare su Facebook. Alcuni di loro – Anita Pili (Industria), Valeria Satta (Personale), Mario Nieddu (Sanità), Giorgio Todde (Trasporti) – hanno pubblicato nei rispettivi profili un post con una sintesi delle attività. Una scelta che

arriva dopo le critiche mosse in particolare da associazioni di categoria e sindacati nei confronti dell’operato dello stesso responsabile dei Trasporti e dell’assessora all’Agricoltura, Gabriella Murgia.

Tra i punti indicati da Anita Pili, entrata nell’Esecutivo in quota Sardegna 20venti, c’è intanto l’apertura del tavolo ‘phase out carbone’ per rinviare l’uscita al 2030 e poi “le azioni per la riforma dei Consorzi industriali provinciali e per la chiusura delle zone industriali Zir”. Citati pure “il bando Suape per i Comuni, la convocazione di tavoli tecnici per il riavvio dei bacini della metanizzazione nei Comuni della Sardegna”.

Nei cento giorni di Mario Nieddu, bandiera Lega alla Sanità, sono indicati “i 14,7 milioni per l’abbattimento delle liste d’attesa, il finanziamento del Mater Olbia, il tavolo tecnico sulla vertenza Aias, lo sblocco del turn over per i medici specialisti ambulatoriali e i 27 milioni stanziati per i piani socio assistenziali coi progetti “Ritornare a casa” e “Legge 162”.

L’assessora Valeria Satta ha elencato: “Transito dei lavoratori Forestas nel comparto regionale; candidatura della Sardegna a polo strategico nazionale della digitalizzazione; progettazione delle reti intelligenti nella pubblica amministrazione dell’Isola; sblocco bandi per il reclutamento del personale nell’agenzia Argea (agricoltura).

Gabriella Murgia ha ricordato che il suo assessorato “ha risolto le difficoltà burocratiche che bloccavano l’iter di avvio dell’Organizzazione interprofessionale Oilos”. E poi, “le interlocuzioni con i liquidatori dell’Aras per la messa in sicurezza dei dipendenti (a settembre verranno i pubblicati i bandi per le assunzioni)”. Ancora: “L’accelerazione della spesa degli aiuti per i danni causati dalla siccità del 2017, la rimodulazione del Psr e altro ancora”, si legge testualmente.

Giorgio Todde invece ha fatto riferimento a “interventi sulla vertenza Air Italy, i 148 milioni di euro stanziati per il rifacimento della flotta degli autobus dell’Arst, i 18 milioni per la proroga della continuità aerea, i 3,5 milioni per garantire a tutti gli studenti la riduzione delle tariffe sul trasporto pubblico, i 16 milioni per la nuova torre di controllo dell’aeroporto di Cagliari e 25 milioni per il prolungamento della pista dell’aeroporto di Olbia”. Infine: “L’impegno per il ripristino del Trenino verde”. L’assessore ha ricordato “l’apertura di un

tavolo di confronto per la vertenza del porto canale di Cagliari”.