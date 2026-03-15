Giunta Todde, tre cambi di assessori in due anni. Ora c’è da sciogliere il nodo sanità

Tre avvicendamenti dall’inizio della legislatura, l’ultimo con la sostituzione dell’ex assessora Motzo. Con il referendum alle porte il Pd ha rinviato il chiarimento politico, ma dal 24 marzo i nodi nella maggioranza del Campo largo potrebbero tornare sul tavolo.

L’ultima in ordine di tempo è stata Mariaelena Motzo, sostituita con Sebastian Cocco nell’assessorato agli Affari generali. Una questione interna al movimento Uniti per Todde, che ha chiesto il turnover per “avere una presenza più politica nell’esecutivo, per avere più forza”, ha dichiarato il consigliere regionale Valdo di Nolfo. Motzo, profilo tecnico, non l’ha presa benissimo: “Non prevalgono gli interessi dei sardi, ma di una persona che dall’inizio voleva fare l’assessore”, ha detto annunciando il suo ritorno al lavoro nel Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale. Si tratta del terzo cambio all’interno della Giunta da quando si è insediata nell’aprile di due anni fa ed è possibile che dopo il referendum si arrivi a un vero e proprio rimpasto, conseguenza del chiarimento all’interno dell’esecutivo chiesto dal Pd e rimandato solo per rimanere focalizzati sul voto. Ma dal giorno dopo i nodi dovranno necessariamente venire al pettine. In particolare quello della sanità.

Il primo a “saltare” è stato Gianfranco Satta all’Agricoltura, nel novembre del 2025. Ormai da tempo era considerato un corpo estraneo all’interno del suo (ex) partito, I Progressisti, che per questo motivo chiedevano un riequilibrio e di essere rappresentati all’interno della Giunta. Al suo posto è entrato l’ex capogruppo, Francesco Agus. Ora Satta siede tra i banchi del Gruppo misto in Consiglio ma presto potrebbe entrare nel Pd. Ma il caso più delicato è quello dell’assessorato alla Sanità. Todde ha rimosso Armando Bartolazzi dopo mesi di scontro sotterraneo con il Pd – e di gaffe dell’ex assessore – assumendo l’incarico a interim. Uno dei nodi da sciogliere è proprio questo. I dem sono insofferenti da mesi sulla gestione della sanità e in particolare sulla questione delle nomine. Ma la presidente della Regione non sarebbe intenzionata a mollare. Se ne riparlerà dal 24 marzo.