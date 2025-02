Gestione acqua pubblica, energia e trasporti, i Riformatori: “La Giunta applichi le norme dello Statuto”

“La Sardegna sconta un penalizzante ritardo proprio sulle norme di attuazione dello Statuto e con la nostra proposta auspichiamo una cambio di passo sui temi cruciali dello sviluppo e della specialità”. Lo sostiene l’attuale capogruppo in consiglio dei Riformatori, Umberto Ticca che con il segretario Aldo Salaris, la presidente del partito, Gabriella Mameli, il già consigliere regionale Michele Cossa, sono pronti a presentare tre mozioni, dopo quella già presentata a novembre sulla continuità territoriale, per impegnare la Giunta ad aprire il confronto con lo Stato finalizzato all’approvazione di norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di acqua pubblica, beni culturali, energia e trasporti. L’obiettivo è quello di “rafforzare la specialità sarda e dare concretezza al riconoscimento costituzionale del principio di insularità”, precisano.

E I riformatori spiegano: “Trasferire alla Regione le competenze in materia di acqua pubblica per uso irriguo e idropotabile; quelle che attengono la valorizzazione del patrimonio dei beni nuragici e pre-nuragici (la tutela resterebbe in capo allo Stato); la delega delle funzioni per le grandi derivazioni idroelettriche, la distribuzione dell’energia e la gestione delle risorse geotermiche; l’impegno finanziario dello Stato per il diritto alla mobilità, ad incominciare dalla continuità territoriale aerea; sono i punti chiave su cui costruire una nuova stagione dell’autonomia che, a giudizio del segretario Salaris rappresenterebbe un nuovo protagonismo del Consiglio regionale, per esaltare le prerogative statutarie”.

“La Sardegna – ha aggiunto Cossa – è il fanalino di coda per le norme di attuazione, basti considerare che dall’approvazione dello Statuto ne ha adottate soltanto 30, a fronte delle circa 200 approvate dal Trentino Alto Adige”.

“Persino nelle sentenze della Corte Costituzionale – ha insistito Salaris – si fa riferimento in modo esplicito all’urgenza di nuove norme di attuazione, per colmare il vuoto normativo che caratterizza, ad esempio, il sistema idrico integrato”.

La mozione in materia di energia, è stata redatta in piena condivisione e con la partecipazione del consigliere di Sardegna 20Venti, Stefano Tunis, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa politica dei Riformatori ed ha ribadito la necessità di norme che garantiscano alla Regione competenze e funzioni adeguate, sul delicato e attuale tema dell’energia.