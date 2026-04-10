Forza Italia in Sardegna si spacca sui congressi. Cocciu contro Cappellacci: “Fermarsi sarebbe un errore”

Il capogruppo in Consiglio, Angelo Cocciu, replica a Cappellacci e rilancia: “I territori devono tornare protagonisti”. Sullo sfondo il riassetto del partito dopo il referendum, con Marina Berlusconi che chiede volti nuovi e un riequilibrio interno.



Non si placa la tensione interna a Forza Italia in Sardegna sul tema dei congressi. A intervenire è il capogruppo in Consiglio regionale Angelo Cocciu, che respinge con decisione l’ipotesi di uno stop al percorso congressuale avanzata dall’ex coordinatore Ugo Cappellacci. Lo scontro si inserisce peraltro in un momento delicato per gli azzurri seguito alla sconfitta al referendum sulla giustizia: Marina Berlusconi vuole rinnovamento nel partito e il primo risultato è stato la sostituzione di Maurizio Gasparri come capogruppo in Senato (sostituito da Stefania Craxi). La figlia del fondatore vorrebbe rimandare il congresso e punta a un riassetto degli equilibri parlamentari, con volti nuovi e persone più in linea con le sue posizioni. Il segretario Antonio Tajani vuole i congressi territoriali e la conta, anche per blindare la sua posizione.

“Leggiamo con grande curiosità un lancio di agenzia che rappresenta la posizione politica di un autorevole esponente di Forza Italia, già coordinatore regionale per molti anni (Ugo Cappellacci, ndr) che nei fatti propone uno stop ai congressi. Una posizione che non possiamo condividere. I congressi rappresentano il momento più alto della democrazia interna di un partito: sono il luogo in cui militanti e dirigenti si incontrano, si confrontano, elaborano idee, costruiscono visioni e tracciano il futuro politico dei territori. Questo vale, a maggior ragione, per il congresso regionale”. In questo quadro, Cocciu difende la scelta di proseguire con i congressi anche in Sardegna: “Interrompere o rinviare questo percorso significa compiere un grave errore, soprattutto oggi che, dopo anni – prosegue Cocciu – Forza Italia ha finalmente avviato una stagione di partecipazione e confronto in tutta Italia. I militanti devono essere ascoltati. I dirigenti devono essere ascoltati. I territori devono tornare protagonisti”.

Parole che si trasformano anche in una critica alla precedente gestione del partito nell’isola: “La precedente gestione sarda del partito ha progressivamente indebolito e ‘asciugato’ Forza Italia, impoverendola di iniziative, di momenti di confronto e di reale partecipazione. Un modello che non ha prodotto crescita, né in termini politici né in termini elettorali”. Il riferimento è diretto a una fase che, secondo il capogruppo, ha portato a un ridimensionamento soprattutto nelle aree più popolose della Sardegna. Da qui la richiesta di una svolta: “Noi, assieme ai militanti e ai dirigenti di Forza Italia, vogliamo esattamente il contrario: vogliamo partecipare, costruire, proporre. Vogliamo far crescere il partito attraverso iniziative concrete, idee, progetti e una visione chiara della Sardegna del domani”. La decisione finale spetterà comunque ai vertici nazionali. “Saranno il Segretario nazionale e il Consiglio nazionale a decidere liberamente tempi e modalità dei congressi – conclude Cocciu – ma l’obiettivo deve essere chiaro: rafforzare Forza Italia, attrarre nuovi consensi, nuovi militanti, nuovi simpatizzanti”