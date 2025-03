Finanziaria, vertice fiume in Consiglio ma manca la quadra definitiva. Todde: “Priorità alle politiche sociali”

Non è stato sufficiente un vertice fiume di circa tre ore, e quindi si replicherà domani per il “secondo tempo”. Il centrosinistra che governa la Sardegna è ancora alla ricerca della quadra sulla Manovra da circa 10 miliardi che ha già iniziato l’iter nella commissione di Bilancio del Consiglio regionale, ma che deve essere necessariamente approvata in aula entro la prima settimana di aprile se non si vuole sforare nel quarto mese di esercizio provvisorio. Tempi dunque stretti, che però devono andare di pari passo con la necessità di limare alcuni passaggi del provvedimento.

Da qui l’incontro di questa mattina tra capigruppo del campo largo, il presidente dell’assemblea, Piero Comandini, la governatrice Alessandra Todde e il vice presidente della giunta, Giuseppe Meloni. Vertice appunto interlocutorio, perché qualche nodo, da quanto emerge, non è stato sciolto: a partire dall’ipotesi di aumentare i compensi dei dirigenti della Regione- ancora non è chiaro se il comma in questione sia stato stralciato- su cui più di qualcuno in maggioranza storce il naso. Altri passaggi delicati riguardano l’incremento del Fondo unico per gli enti locali, e i 30 milioni stanziati per consentire alla Regione di ricoprire un ruolo di peso nel processo di fusione degli aeroporti dell’isola. Di questo si riparlerà domani mattina nel nuovo confronto, al quale però non prenderà parte Todde, ma solo Meloni.

“Questa è una Finanziaria politica – spiega la governatrice dopo il vertice di oggi – che deve dare dei segnali importanti sulle politiche sociali, ovviamente sugli enti locali, e soprattutto rispetto a categorie che in questo momento hanno bisogno di essere ascoltate, come gli artigiani”. La massa manovrabile del provvedimento, ricorda Todde, si attesta a 300 milioni, “una cifra purtroppo ridotta, perché abbiamo fatto una variazione di bilancio corposa a novembre. La volontà è comunque quella di dare un segnale politico importante”.

Sui tempi dell’approdo in aula, “ovviamente sono quelli concordati con la commissione- rimarca Todde – ma su questo oggi non c’è stata nessuna discussione, perché siamo tutti d’accordo. Vogliamo accelerare, perché nessuno si vuole trovare in una situazione complicata”. In ogni caso, prosegue, “non c’è nulla di cui preoccuparsi da questo punto di vista, visto che i tempi ci sono. E chi sta agitando questo tema, probabilmente non ha guardato bene il calendario: il tempo c’è, e faremo ovviamente la nostra parte per arrivare a all’approvazione di una buona manovra”. Quindi Meloni: “Il vertice di oggi è stato molto lungo, ma era necessario. Sono stati sentiti i punti di vista di tutti i gruppi politici, oltre a quello della giunta, un buon metodo per raggiungere una sintesi. Su diversi temi c’è convergenza, diciamo che siamo a buon punto”. Per quanto riguarda il Fondo unico degli enti locali, “abbiamo affrontato il tema, concentrandoci sulle modalità con le quali si dovrà implementare. Bisogna tener conto anche del fondo nazionale, e quindi dei tagli che non possono essere compensati sempre dalla Regione”.