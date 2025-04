Finanziaria, il Sulcis riparte dall’Università: a Iglesias e Carbonia nuovi master per rilanciare il territorio

Via libera nell’aula del Consiglio regionale, impegnata nella discussione della Finanziaria, all’articolo che disciplina le risorse per l’istruzione e la ricerca. Anche nel dibattito di stamane, come è accaduto ieri per la sanità, i capigruppo di maggioranza stanno ritirando man mano gli emendamenti al testo per agevolare l’iter della manovra, con qualche importante eccezione. Porta infatti la firma di Luca Pizzuto, leader di Sinistra futura, un corposo emendamento da oltre 4,6 milioni di euro approvato all’unanimità, per rilanciare in particolare la formazione universitaria del Sulcis-Iglesiente, uno dei territori più poveri dell’Isola.

Nel dettaglio, con la modifica si autorizza una spesa di 400.000 euro a favore dell’Università di Cagliari per due edizioni annuali, a Iglesias, di un master universitario in “Progettazione per la transizione sostenibile dei territori post industriali” per gli anni accademici 2025-2026 e 2026-2027. Sono invece 200.000 gli euro stanziati per un master universitario in “Raw materials engineering and territorial regeneration“, sempre a Iglesias. Per la sede di Carbonia l’emendamento prevede uno stanziamento di 250.000 euro per un’edizione biennale del master universitario in “Regia e produzione di documentari“, 250.000 per due edizioni annuali del master universitario in “Management per il cinema e l’audiovisivo“, 260.000 per l’edizione biennale del master universitario in sceneggiatura. L’emendamento autorizza anche uno studio per l’istituzione del Centro di ricerca sui linguaggi e le pratiche del cinema, degli audiovisivi e della multimedialità per una spesa di 170.000 euro a partire dal 2025. Autorizzata anche la spesa di 130.000 euro per l’attivazione del master in “Regia e produzione di documentari“, e un contributo di 380.000 alla fondazione Umanitaria Sardegna per l’utilizzo e le attività in collaborazione con la Cineteca sarda.



Infine previsti un contributo di 200.000 euro a favore del Consorzio promozione attività universitarie del Sulcis iglesiente, 510.000 euro per l’attivazione di due corsi di laurea a Carbonia e Iglesias sulle tematiche del cinema e audiovisivi e all’ingegneria applicata alla riconversione mineraria. Risorse anche per l’Università di Sassari: a sostegno di corsi universitari in Servizio sociale sono stati stanziati 245.000 euro, mentre 70.000 sono previsti per investimenti di infrastrutturazione per il corso di laurea in Servizio sociale e politiche sociali.

“Ringrazio i colleghi, gli assessori Ilaria Portas e Giuseppe Meloni, per il grande lavoro fatto per arrivare a questo risultato. Che può sembrare banale, ma non lo è. Perché il ritorno dell’università è sempre un’azione di riconversione e rinascita per i territori, soprattutto per il nostro, che si trova in una fase di sofferenza e di difficoltà”.

Per Pizzuto “è il tentativo di far nascere qualcosa di nuovo, che possa integrare ciò che noi siamo stati fino a questo momento, ma aprendo nuove prospettive, nuove economie. Partendo dal sapere, dall’istruzione e dall’università”. C’è anche di nuovo, “e non è scontato – ricorda – la collaborazione tra l’area politica di Iglesias e quella di Carbonia, che di solito sono destinate a combattersi. Invece in questa circostanza hanno cooperato per una prospettiva nuova, hanno lavorato insieme. Permettetemi di dedicare questo risultato, per noi veramente molto importante e significativo, a una giovane ricercatrice che ci ha lasciato un anno fa, Sara Pau, che oggi gioirebbe con noi”.