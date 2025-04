Finanziaria, discussione in aula da martedì. Il 30 aprile scade il quarto mese di esercizio provvisorio

Prenderà il via martedì prossimo, alle 10.30, la discussione generale della manovra finanziaria 2025-2027 della Regione Sardegna, provvedimento da circa 10 miliardi di euro. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo convocata dal presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini.

Dopo la proroga dell’esercizio provvisorio al 30 aprile- votata dalla stessa assemblea lo scorso 31 marzo, ultimo giorno utile- non c’è più motivo di correre in aula, ma la maggioranza spinge comunque per un’approvazione rapida del testo, quindi prima di Pasqua. Obiettivo difficile, ma non impossibile: certamente servirà un accordo con le opposizioni, con le diplomazie già al lavoro per trovare punti d’intesa sui temi principali, a partire dalle risorse per gli enti locali.