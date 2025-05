Festival delle Regioni: le assessore Laconi, Motzo e Portas presentano i progetti della Giunta per il rilancio del territorio

Sardegna protagonista nei tavoli tematici al Festival delle Regioni in corso a Venezia. Sono tre assessore donne ad aver avuto l’opportunità di illustrare a omologhe e omologhi e al pubblico presente e collegato il metodo e i progetti portati avanti dalla Giunta Todde. L’assessora degli Affari generali, Mariaelena Motzo, ha partecipato al tavolo “Made in Italy” coordinato dalla presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, partito con un’analisi dei punti di forza del Paese nella nuova congiuntura internazionale che porta però con sé il rischio di svalorizzare un modello finora vincente e comunque necessario. “Come Regione Sardegna noi puntiamo sulle peculiarità e tipicità del nostro territorio e dei nostri prodotti”, ha esordito Motzo. “Avendo la delega all’Innovazione tecnologica cito due progetti che sono l’esempio per rilanciare la nostra competitività nel mondo: da una parte l’Einstein Telescope che come Regione abbiamo finanziato con 350 su 1,3 miliardi totali e su cui punta tutto il Paese; e il progetto “Gemelli digitali” che portiamo avanti in modo inter-assessoriale e che ci consente, condividendo i dati di tutte le amministrazioni, di riuscire a rappresentare fedelmente il territorio della Sardegna in modo virtuale”.

L’assessora della Cultura e dello Sport, Ilaria Portas, è intervenuta al tavolo sui “Grandi eventi, Turismo, Cultura e Sport”, coordinato dai presidenti della Provincia Autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, partito con un interessante studio del professor Pier Luigi Petrillo, dell’università La Sapienza di Roma, sull’incremento del turismo nei siti Unesco. “Noi puntiamo sui piccoli centri”, ha sottolineato l’assessora Portas. “Un territorio pieno di bellezze uniche può essere ulteriormente valorizzato innanzitutto tramite i tantissimi eventi culturali che ospitiamo in Sardegna, ma anche dal turismo sportivo: sono tanti gli eventi che la Sardegna ospita e ospiterà, tutti all’insegna della sostenibilità ambientale”.

L’assessora Rosanna Laconi ha partecipato al tavolo “Territori e città più sostenibili”, coordinato dal presidente dell’Abruzzo, Marco Marsilio, e ha sottolineato come il concetto di “sostenibilità economia sia ancora più difficile da ottenere nelle aree interne a causa della denatalità che porta spopolamento, fenomeno comune a molte aree della Sardegna. Per noi – ha continuato l’assessora dell’Ambiente della Giunta Todde – è quindi fondamentale mettere in rete le varie aree e utilizzare tecnologia e innovazione per rendere sostenibili i servizi che forniamo ai cittadini. In questo contesto il progetto dell’Einstein Telescope è un esempio perfetto: rilancia un’area interna e usa l’innovazione e la tecnologia per produrre ricchezza e sviluppo”, ha concluso Rosanna Laconi.