FdI attacca Todde in Aula, si allontana ipotesi mozione unitaria su 41 bis: “Cerca di distrarre i sardi”

Il vice capogruppo dei meloniani in Aula, Fausto Piga, ha accusato la presidente di utilizzare il tema in modo “strumentale” e con finalità politiche.

L’obiettivo dichiarato dal presidente del Consiglio regionale Piero Comandini era quello di arrivare a un ordine del giorno unitario da trasmettere direttamente alle Camere, facendo ricorso all’articolo 51 dello Statuto sardo. Ma il dibattito sul 41 bis, ripreso nel pomeriggio nell’aula di via Roma, sembra allontanare questa prospettiva.

Con la ripresa dei lavori si è infatti delineato con maggiore chiarezza il quadro politico, segnato da posizioni distanti tra maggioranza e opposizione. In particolare, Fratelli d’Italia ha scelto la linea dell’attacco frontale alla presidente della Regione Alessandra Todde.

A intervenire in Aula è stato il vice capogruppo Fausto Piga, che ha accusato la presidente di utilizzare il tema in modo “strumentale” e con finalità politiche. “La presidente Todde sta utilizzando questa vicenda per distrarre l’opinione pubblica – ha dichiarato –. La posizione di Fdi è quella di non fare allarmismi. Le preoccupazioni dei cittadini sono legittime e devono essere ascoltate, ma non possono diventare il pretesto per alimentare uno scontro politico”.

Secondo Piga, la gestione del caso avrebbe potuto seguire un percorso diverso. “Credo ai cittadini che manifestano timori, ma non credo alla reale preoccupazione della presidente Todde. Prima convoca una manifestazione in solitaria, poi parla di unità. Questo è solo propaganda. Il tema poteva essere affrontato insieme, con un percorso condiviso e istituzionale, non attraverso la contrapposizione”.

Per Fdi la strada resta quella del confronto con il Governo nazionale. “Siamo pronti al dialogo e a difendere gli interessi della Sardegna – ha aggiunto – ma con la politica del confronto, non della divisione. Siamo disponibili a trattare insieme questo tema se si mettono da parte demagogia e mistificazioni”.

Nel partito c’è chi definisce “una sceneggiata” la manifestazione convocata per sabato a Cagliari. Il capogruppo Paolo Truzzu ha ribadito la critica alla strategia della presidente: “Se avesse voluto risolvere il problema in collaborazione con noi, avrebbe dovuto affrontarlo prima, non aspettare e appellarsi all’unità solo dopo aver agitato le piazze. Ha scelto la strada più comoda dell’agitazione, anziché quella del confronto istituzionale, per quanto complesso”.

Nel resto dell’opposizione, Forza Italia e i Riformatori hanno sottoscritto una delle mozioni presentate in Consiglio e, parallelamente, hanno depositato in Parlamento una proposta di legge per modificare la norma che prevede l’insularità come criterio preferenziale per la collocazione dei detenuti sottoposti al 41 bis.