“Una penosa assenza di contenuti che condanna Zedda e Agus al ruolo di sterili urlatori“. Così il capogruppo sardista in Consiglio regionale, Franco Mula, commenta le dichiarazioni dei Progressisti Zedda e Agus sulla Fase 2 dell’emergenza coronavirus. “Dimenticano che la Sardegna – afferma Mula -, grazie al Presidente Solinas, si è distinta nel panorama nazionale assumendo un ruolo di prestigio e stringendo il Governo in un dialogo costruttivo, che ha portato a una soluzione che assicura alla nostra isola una maggiore tutela per la salute pubblica e per il riavvio dell’industria turistica. L’orientamento espresso dal presidente Solinas – conclude il capogruppo dei Quattro mori – si è rivelato saggio e credibile, a differenza di un certo modo di fare opposizione che serve solo alla visibilità di un momento. Sulla base delle scelte del presidente la Sardegna può oggi riaprire le sue porte ai turisti con una garanzia in più per i sardi e per i nostri ospiti”.

