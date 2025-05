Farmaci oncologici agli over 80, il Pd: “Bene la smentita di Bartolazzi”

Era stata la replica che aveva fatto più rumore: la presa di distanza netta del gruppo del Pd in Consiglio regionale rispetto alle affermazioni dell’assessore alla Sanità che poi Armando Bartolazzi ha smentito, a proposito dei farmaci oncologici per gli over 80. “Da medico e da oncologo non potrei mai pensare di negare le cure ai pazienti ultraottantenni della Sardegna. Smentisco categoricamente le affermazioni gravemente diffamatorie a me attribuite”, ha precisato l’esponente della Giunta Todde.

Dai Dem arriva una presa d’atto della precisazione. “Il gruppo del Pd ritiene opportune le parole dell’assessore Bartolazzi che, in un comunicato, ha smentito articoli di stampa in relazione alle cure dei pazienti ultra ottantenni, ribadendo che “se non si investe decisamente in prevenzione, si rischia di arrivare ad un punto di non sostenibilità del sistema sanitario pubblico, non solo in Sardegna, ma a livello nazionale” – si legge in una nota -. Il gruppo del Pd riconferma il suo impegno a “raddrizzare la gestione della sanità sarda”. Tali concetti – conclude – sono senz’altro in linea con quelli da noi espressi nel comunicato diramato stamattina dal titolo “Accesso alle cure. Il Pd continua il proprio impegno”. Ribadiamo che la nostra priorità è la “prevenzione, l’accesso equo alle terapie e l’efficienza della spesa”.