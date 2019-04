Continua a delinearsi il quadro delle liste perle Europee del 26 maggio. Oggi sono state presentate altre tre liste per la circoscrizione Isole che riguarda gli elettori della Sardegna e della Sicilia con due candidati sardi in tra gli azzurri, uno in Europa verde e tre in Casapound. Per Forza Italia il capolista sarà Silvio Berlusconi e gli altri candidati sono Gabriella Giammanco, l’eurodeputato uscente Salvatore Cicu, l’ex consigliera regionale sarda Gabriella Greco, Giuseppe Milazzo, Giorgia Iacolino, Saverio Romano e Dafne Musolino. Negli uffici della Corte d’Appello di Palermo è stata depositata anche la lista Europa verde, apparentata con Possibile, che ha come capolista l’avvocato Nadia Spallitta, ex vice presidente del Consiglio comunale di Palermo, poi ci sono il fotografo sardo Egidio Trainito, l’attivista dei Verdi messinese Raffaella Spadaro, il catanese Claudio Torrisi già assessore a Catania e assessore regionale all’Energia, l’animalista palermitana Elvira Maria Vernengo detta ‘Dragonia’, l’ex consigliere comunale di Palermo Filippo Occhipinti, l’ambientalista siracusana Ilaria Fagotto e il docente agrigentino Giuseppe Cuschera. Il capolista di Casapound nelle due isole sarà il leader nazionale Simone Di Stefano, seguito in lista da Rosamaria Volcan, Francesca Caria, Giusy Morello, Giuliana Pinna, Pierluigi Reale, Vittorio Susinno e Luca Virdis.

