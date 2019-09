Si va verso lo slittamento delle elezioni provinciali di secondo livello, fissate per il 5 ottobre. Il Consiglio regionale ha, infatti, approvato un ordine del giorno che impegna il presidente della Giunta, Christian Solinas, al rinvio della consultazione, “nelle more di una coerente riforma del sistema delle autonomie locali”. Riforma già annunciata dall’esecutivo e che dovrebbe dividere il territorio in cinque Province, le quattro storiche con l’aggiunta della Gallura, e definire il ritorno al suffragio universale per l’elezione delle assemblee e dei presidenti. Per il differimento della data delle elezioni sarà necessario un decreto del governatore.

L’esecutivo ha nominato l’avvocato Marcello Medici commissario straordinario dell’Istituto dei ciechi della Sardegna Maurizio Falqui. Per quanto riguarda i trasporti marittimi per le isole minori, sono state assegnate ai comuni di La Maddalena e Carloforte, le risorse per l’abbattimento dei costi sostenuti dai passeggeri non residenti.