La Sardegna non vuole arrivare ancora una volta alle consultazioni europee, previste nel prossimo mese di maggio, con il gap di rappresentanza che in questi decenni ha spesso impedito agli esponenti politici sardi di occupare i seggi di Strasburgo. Per questo è pronta una proposta di legge da presentare al Parlamento europeo che punta a migliorare la rappresentanza dei cittadini delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome: la decisione di presentarla arriva dal tavolo del Coordinamento dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, che si è svolto oggi a Roma ed era presieduto dal presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Gianfranco Ganau.

All’ordine del giorno l’esame della memoria sul tema “Una garanzia di rappresentanza nel Parlamento europeo per i cittadini dei territori ad autonomia speciale”, frutto del lavoro di analisi elaborato dal Gruppo di ricerca A.S.A. (Autonomie speciali Alpine) nell’ambito dello studio per la revisione della legislazione vigente per l’elezione del Parlamento europeo. Il lavoro di ricerca è stato coordinato dal professor Roberto Toniatti, ordinario di Diritto pubblico comparato all’Università di Trento, e vi ha partecipato anche il professor Gianmario Demuro, ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Cagliari, aveva l’obiettivo di affrontare la questione della sotto-rappresentanza delle comunità e dei territori delle Regioni ad autonomia differenziata nell’assemblea parlamentare dell’Unione europea.

“Il coordinamento delle Speciali – ha spiegato il presidente Ganau – ha preso in esame le due proposte di riforma della legge per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, illustrate nella memoria, stabilendo di dare mandato al gruppo di lavoro per lavorare ad una proposta di legge specifica che i consigli regionali delle regioni speciali interessati proporranno come legge nazionale”. “Un’occasione unica da cogliere al volo – ha aggiunto il presidente del Consiglio – anche alla luce dei nuovi seggi assegnati all’Italia per effetto della Brexit: dei 73 del Regno Unito, 27 infatti, sono stati redistribuiti ad altri Paesi e 46 “accantonati” in vista di future adesioni”.

Le prossime elezioni europee si terranno il 23 e il 26 maggio 2019, sulla base della proposta del Parlamento europeo e gli eurodeputati assegnati all’Italia passeranno da 73 a 76. “L’incremento previsto – ha concluso Ganau – consentirà di riparare ad una grave distorsione del meccanismo di rappresentanza delle Autonomie speciali e la proposta avanzata va proprio nella direzione di eliminare l’attuale condizione di disparità e sotto–rappresentanza dei cittadini che risiedono in Regioni a Statuto speciale, garantendo loro di poter dare un più concreto apporto al processo di integrazione europea”.

Nella proposta di riforma della legge 24 gennaio 1979, per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia si prevede il mantenimento delle cinque macro–circoscrizioni esistenti – Italia nord-occidentale (Piemonte – Liguria – Lombardia), Italia nord-orientale (Veneto – Emilia-Romagna), Italia centrale (Toscana – Umbria – Marche – Lazio), Italia meridionale (Abruzzo – Molise – Campania – Puglia – Basilicata – Calabria) e Sicilia – cui si aggiungerebbero sei circoscrizioni a collegio unico – Friuli Venezia Giulia (950.000 elettori), Provincia autonoma di Trento (420.000 elettori), Provincia autonoma di Bolzano/Südtirol (400.000 elettori), Sardegna 1 e Sardegna 2 (in totale 1.480.000 elettori) e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (100.000 elettori), per un totale di 6 eletti su 3.350.000 elettori, ossia in media un eletto ogni 558.000 elettori, con uno scarto minimo rispetto al rapporto evidenziato sulla scala delle macro-circoscrizioni complessivamente considerate.