Europee, Sardegna collegio unico: parte l’iter per staccarsi dalla Sicilia

L’obiettivo è quello di ottenere un collegio unico sardo per le elezioni del Parlamento europeo, staccarsi dalla Sicilia e non essere più fortemente penalizzati in termini di rappresentanza. Il percorso è avviato: oggi la commissione Autonomia del Consiglio regionale, presieduta da Andrea Piras (Lega), ha approvato all’unanimità la proposta di legge nazionale che istituisce un unico collegio, separandolo da quello siciliano.

Ora la proposta dovrà essere approvata dall’Aula, il relatore sarà Michele Cossa, consigliere dei Riformatori e presidente della commissione speciale per l’insularità. Dopo il via libera sarà trasmessa al Parlamento che la dovrà calendarizzare al più presto. “È un risultato di grande importanza per i sardi – ha commentato il presidente della prima commissione – e penso anche che sia un atto molto atteso. Il nostro popolo ha necessità di certezze in Europa, dove si decide tutto. A cominciare dalle politiche sui trasporti e sulla continuità territoriale per passare all’agricoltura e alla fiscalità”.

La legge è composta di soli due articoli in cui si stabilisce la nuova tabella di divisione in circoscrizioni per l’Italia. Un correttivo, si legge nella relazione della norma frutto di una proposta trasversale, “necessario perché il meccanismo del riequilibrio determina oggi l’elevata probabilità che a rappresentare la Sardegna nel Parlamento europeo vadano candidati di partiti che in Sardegna ottengono percentuali molto basse e quindi scarsamente rappresentativi degli elettori sardi”. “Il nostro obiettivo – ha chiarito Piras – è il via libera finale al massimo alla fine dell’estate e sono sicuro che i parlamentari sardi, il partito che rappresento ma anche tutte le forze di maggioranza del governo Meloni, non perderanno tempo su questo obiettivo”.