Einstein telescope: presentata a Bruxelles la candidatura dell’Isola

24 Marzo 2026
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Todde: “E’ un progetto che può cambiare non solo l’aspetto scientifico ma anche economico e sociale del nostro territorio”.

“La candidatura italiana del progetto Einstein Telescope è un grande evento: la Sardegna si è portata avanti e ha già dato il suo ok alla parte approvativa per un progetto che può cambiare non solo l’aspetto scientifico ma anche economico e sociale del nostro territorio”.

Lo ha detto la presidente della regione Sardegna Alessandra Todde, a margine dell’evento al Parlamento europeo “Einstein Telescope”, in cui è stata presentata la candidatura dell’isola per ospitare, assieme alla Sassonia, il nuovo Einstein Telescope, osservatorio di onde gravitazionali di ultima generazione. “Vogliamo dare il massimo valore e importanza all’iniziativa, convinti che questa sia la strada per creare sviluppo e futuro nelle regioni”, ha precisato l’eurodeputato del Movimento 5 stelle Gaetano Pedullà.

“Unendo le forze attorno al Telescopio Einstein, riaffermiamo la capacità dell’Europa di plasmare il proprio futuro attraverso la cooperazione, la scienza e un obiettivo comune”, ha evidenziato la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini nel video messaggio proiettato all’evento. A sottolineare l’importanza del progetto europeo dell’Einstein Telescopeè stato infine l’Ambasciatore d’Italia in Belgio Federica Favi, che ha spiegato come “il Belgio potrebbe essere un nostro competitor per ospitare il sito, ma tengo a sottolineare che questo spirito di competitività sta diventando un elemento non di divisione, ma di collaborazione”.

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