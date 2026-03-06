Einstein Telescope, accordo tra Sardegna e Sassonia per la candidatura di Lula

Firmata a gennaio una dichiarazione di intenti: i due territori collaborano per ospitare l’infrastruttura scientifica tra Sos Enattos e la Lusazia.

Un accordo strategico tra Sardegna e Sassonia per sostenere una candidatura congiunta all’Einstein Telescope, una delle più importanti infrastrutture scientifiche europee per lo studio delle onde gravitazionali. L’intesa, formalizzata il 12 gennaio scorso a Roma con una dichiarazione di intenti alla presenza della ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, punta a rafforzare la cooperazione tra i due territori nella corsa per ospitare il grande osservatorio sotterraneo.

La collaborazione si basa sull’ipotesi di una configurazione a doppia L, che prevederebbe la realizzazione di due osservatori gemelli: uno nell’area dell’ex sito minerario di Sos Enattos, a Lula, in provincia di Nuoro, e l’altro nel territorio della Lusazia, in Sassonia. Una soluzione che, secondo gli scienziati coinvolti nel progetto, consentirebbe di aumentare la sensibilità dell’interferometro nella rilevazione dei deboli segnali gravitazionali.

Proprio per rafforzare questo percorso di collaborazione, la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde ha partecipato a Berlino alla presentazione ufficiale della candidatura sassone, su invito del ministro presidente della Sassonia Michael Kretschmer. L’incontro si è svolto nella sede di rappresentanza dello Stato libero di Sassonia e ha riunito autorità politiche e rappresentanti della comunità scientifica europea.

“Oggi è stata una giornata importante a Berlino – ha dichiarato Todde –. È un passaggio utile per rafforzare il dialogo tra territori che stanno lavorando su grandi infrastrutture scientifiche e per valutare possibili forme di collaborazione tra la Sardegna e la Sassonia”.

All’evento hanno partecipato, tra gli altri, l’ambasciatore d’Italia in Germania Fabrizio Bucci, membri del Bundestag e del Landtag sassone, oltre a rappresentanti dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) e della comunità scientifica tedesca.

Nel suo intervento la presidente della Regione ha sottolineato il valore europeo del progetto: “Essere qui significa che l’accordo firmato a gennaio non è solo formale, ma che vogliamo dargli seguito promuovendo una sinergia sempre più stretta tra i nostri territori. L’Einstein Telescope parla alla scienza e alla ricerca, ma anche al mondo economico e sociale europeo”.

La Regione Sardegna ha già avviato alcune iniziative concrete a sostegno della candidatura, con 350 milioni di euro di investimenti regionali per il progetto e 70 milioni già destinati all’infrastrutturazione del territorio dal punto di vista tecnologico, industriale e urbanistico. A questi si aggiungono 950 milioni di euro messi a disposizione dal governo nazionale.

Nel novembre 2025 una conferenza dei servizi ha inoltre espresso parere positivo sulla possibilità di ospitare l’infrastruttura in Sardegna sia nella configurazione triangolare sia in quella a doppia L. Secondo Todde, proprio quest’ultima soluzione rappresenta l’opzione più vantaggiosa dal punto di vista scientifico, economico e sociale.

“Vogliamo con tutte le nostre forze vincere la gara e portare l’Einstein Telescope nei nostri due territori”, ha concluso la presidente.

All’incontro sono intervenuti anche diversi scienziati e rappresentanti del settore tecnologico, tra cui Christian Stegmann, direttore del Consorzio Einstein Telescope Lusazia, Harald Lück, vicecoordinatore della collaborazione scientifica ET, e Frank Bösenberg, amministratore delegato di Silicon Saxony.